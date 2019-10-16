Hulusi Akar'dan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi. OYNAT 00:00 Hulusi Akar sevgi gösterilerine asker selamıyla karşılık verdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti TBMM Grup toplantısında salona girdiğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. 'Her Türk asker doğar' sloganlarıyla karşılanan Bakan Akar tezahüratlara asker selamı vererek karşılık verdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2199079'); PID2.render('pid#comment-count-2199079'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder AA AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama. AA AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama. AA AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama. AA AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama. AA AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama.