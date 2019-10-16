Gündem Hulusi Akardan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı
POLİTİKA

Hulusi Akar'dan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı için salona girişinde asker selamı vererek partilileri selamladı.

Haber Merkezi AA
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamı
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi.

Hulusi Akar sevgi gösterilerine asker selamıyla karşılık verdi
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Hulusi Akar sevgi gösterilerine asker selamıyla karşılık verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti TBMM Grup toplantısında salona girdiğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. 'Her Türk asker doğar' sloganlarıyla karşılanan Bakan Akar tezahüratlara asker selamı vererek karşılık verdi.


AA
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama.

AA
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama.

AA
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama.

AA
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama.

AA
AK Parti TBMM Grup Toplantısında Hulusi Akar'dan asker selamlı karşılama.
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