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POLİTİKA

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: Bedelli hayırlı olsun

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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