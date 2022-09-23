Hülya Onaylı’nın ailesinden Tunç Soyer’e 'tuvalet' tepkisi: Yapmak bu kadar zor mu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2017'de hizmete açtığı ancak güvenlik görevlileri için tuvalet yapılmayan Konak Tramvayında görevli güvenlik görevlisi Hülya Onaylı canından oldu. Tuvaletin olmadığı istasyonlarda bazı kadın güvelik görevlileri tuvalet ihtiyaçlarını çevredeki işyerlerinden gidermeye çalışıyor. Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40) tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu can verdi.

Aileden Soyer'e tepki

İhmal nedeniyle canından olan Hülya Onaylı'nın (40) cenaze töreninde hüzün ve öfke vardı. Eşrefpaşa Çinili Cami'de düzenlenen törende eşinin tabutunu sırtında taşıyan Erkan Onaylı ayakta durmakta güçlük çekti. Sabah'ın haberine göre iki çocuk annesi Hülya Onaylı'nın yakınları cenazeye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e büyük tepki gösterdi.

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"Sizin odanızda özel tuvaletleriniz var"

Onaylı'nın ikizi Derya Karaca, Soyer'e "Benim kardeşim tuvalete giderken öldü. Geride iki tane yetim bıraktı. Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor. Allah katında bunun hesabını kim verecek? Belki sizin odanızda özel tuvaletleriniz var. Bu insanlar altlarına bez bağlayarak tramvay istasyonlarında görev yapıyorlar. Yazık değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

"Dilekçeleri okumadınız mı?"

Abla Semra Şengül de; "5 senedir oraya bir tuvalet yapılsın diye yalvarıp yakarıyorlar. Siz bunu hiç duymadınız mı? Sizin ihmaliniz yüzünden iki tane küçücük çocuk anasız kaldı. Ne yapacağız biz şimdi? Tramvay istasyonlarında çalışanlar tuvalet yapılsın diye belediyeye dilekçe vermiş, gazeteler haber yapmış. Hiç görmediniz mi, verdikleri dilekçeleri okumadınız mı? Niye duyarsız kaldınız. Bu nasıl vicdansızlık. O idarecilerin özel tuvaletleri var. Bu nasıl bir ayrımcılık. İşçiyiz diye ölelim mi?" diye bağırdı.

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"Kardeşim iş cinayetinde öldü"

Hülya Onaylı'nın diğer bir ablası Berna Özen de kardeşinin ağzından defalarca tramvay istasyonlarında görev yapan kadın güvenlik personelinin altlarına bez bağladıklarını duyduğunu belirtip; "Benim kardeşim trafik kazasında değil iş cinayetinde öldü." dedi.

Özen haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek büyükşehir belediyesine dava açacaklarını söyledi. Kılınan cenaze namazının ardından Hülya Onaylı, gözyaşları arasında Karşıyaka Örnekköy Mezarlığında toprağa verildi. Talihsiz kadının ölümüyle birlikte oğulları 1.5 yaşındaki Umay ile 3 yaşında Utku yetim kaldı.

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