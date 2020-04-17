Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor: Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor: Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde eski otomobil ve motosikletleri revizyon yapan Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor. Dünyanın yaşadığı koronavirüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaya, "Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok" dedi.

Haber Merkezi 17 Nisan 2020, 11:25 İHA