Gündem Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor Türkiyede bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok
KÜTAHYA

Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor: Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok

Hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor: Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde eski otomobil ve motosikletleri revizyon yapan Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor. Dünyanın yaşadığı koronavirüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaya, "Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok" dedi.

Haber Merkezi İHA
Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor.
Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor.

Burak Kaya, ağabeyi Osman Kaya ile birlikte, yaklaşık yarım asırlık otomobil ve motosikletleri revize ederek, onları orijinal parçaları ile trafiğe çıktıkları ilk gündeki haline getiriyor.

Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok

Dünyanın yaşadığı koronavirüs (Covit -19) günlerinde evinin altında eskiyen araçları ilk günkü haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaya şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Normal günlerimizde ağabeyim Osman Kaya ile birlikte tost satışı yapıyoruz. Bugünlerde ise yani koronavirüsün dünyaya yayıldığı bu günlerde ise evimizin altında otomobil ve motosikletlerde revize çalışması yapıyoruz. İtalyan markası Fiam Johnny panther 3 tekerlekli otomobilin orijinal parçalarını bulmak zor elbette. Türkiye’de bu otomobilin eşi ve benzeri müzede dahi yok.
  • Tüm motor aksamının bakım ve onarımlarını Tavşanlılı ustalarımız ile yaparak üzerindeki parçaları orijinal olarak İtalya’dan getirttik. Fiber kaplama benzin yakıtlı olan aracımız, 4 ileri ve 4 takviyeli olarak geri vites bulunmaktadır. Aracımızın plakası dekor olarak takıldı, BY olması ise bizim markamız ve bu araç ile çalışır durumda olmasına rağmen trafiğe açık alana çıkarmıyoruz. Emek verdiğimiz bu tür araçları koleksiyon amacıyla yapıyoruz."
  • Burak Kaya, mahalle aralarında bulduğu hurda araçları yeniden hayata kazandırıyor.
Abone Ol Google News
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlara şirinlik kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolarTürkiyede kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.
500 bin TL<br>ceza kesebilecekler

500 bin TL
ceza kesebilecekler

​Fahiş fiyat ve stoka karşı kurul oluşturuluyor.
5 derece artacak

5 derece artacak

​Meteoroloji'den sevindiren haber.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Talimatı<br>Erdoğan verdi

Talimatı
Erdoğan verdi

​Yurt dışında olan 25 bin Türk için büyük 'Ramazan operasyonu'.
Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

Evde ölenler ortaya çıkmaya başladı

​Çin'de bir günde bin 290 kişinin daha öldüğü tespit edildi.
Sadece bilim<br> kurgu hikayesi

Sadece bilim
kurgu hikayesi

​İran kendini yalanladı, dünyaya rezil oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.