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Gündem Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga 4 yaralı 13 gözaltı
KONYA

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı 13 gözaltı

Karaman'da hurdacılık yapan akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgada 4 kişi yaralandı, 13 kişi de gözaltına alındı. Kavgaya karışan 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında kavga çıktı, polis müdahale etti.

Olay, saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokakta meydana geldi. Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
DHA
Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya, devriye görevi yapan polis fark edip ilk müdahaleyi yaptı. Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

13 kişi gözaltına alındı.
DHA
13 kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralı 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 13 kişi ise gözaltına alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
DHA
Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

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