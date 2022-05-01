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SAMSUN

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Samsun’da yoldan çıkıp ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar​.

Samsun’da yoldan çıkıp ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI YARALI OLARAK ATLATTILAR


Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Baş idaresindeki 22 LB 902 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf Baş ile yanında bulunan Ahmet Baş kazayı yaralı olarak atlattı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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