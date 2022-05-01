Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar​.

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Adana'da silahlı kavga: Bir kişi öldü iki kişi yaralandı

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği olayda Mehmet K. tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yaralı iki kişinin tedavisi sürüyor. Kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.