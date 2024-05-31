Hürjet piramitlerin üstünden uçacak

19 Mayıs’ta Samsun semalarında gösteri uçuşu yapan yerli jet uçağı Hürjet’e Mısır’da da gösteri uçuşu yapacak. Mısır ordusunun, TSK’ya Hürjet’in piramitlerin üzerinden uçmasını teklif ettiği öğrenildi. Hürjet, Mısır’da 3-5 Eylül 2024’te düzenlenecek Egypt International Airshow’a katılacak. Yerli jet önce Antalya’ya, Antalya’dan da Mısır’a uçacak.

Hürjet’in, ilk yurt dışı görevinde piramitlerin üzerinde uçması planlanıyor. 19 Mayıs’ta Samsun’da büyük ilgiyle izlenen bir gösteri uçuşu yapan Hürjet’i birkaç gün önce de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu uçurmuştu. İlk kez Nisan 2023’te havalanan Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri’nde 1979 yılından bu yana jet eğitim uçağı olarak kullanılan T-38’lerin ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından kullanılan F-5 uçaklarının yerini alacak.