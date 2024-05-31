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Hürjet piramitlerin üstünden uçacak

İlk kez Nisan 2023’te havalanan yerli jet uçağı Hürjet, Mısır’da gösteri uçuşu yapmaya hazırlanıyor. Mısır ordusunun, TSK’ya Hürjet’in piramitlerin üstünden uçmasını teklif ettiği öğrenildi. 3-5 Eylül 2024’teki Egypt International Airshow’a katılacak yerli jet antik Mısır’da da gövde gösterisi yapacak.

Haber Merkezi
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 04:08 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türk Yıldızları ve Hürjet, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Yıldızları ve Hürjet, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

19 Mayıs’ta Samsun semalarında gösteri uçuşu yapan yerli jet uçağı Hürjet’e Mısır’da da gösteri uçuşu yapacak. Mısır ordusunun, TSK’ya Hürjet’in piramitlerin üzerinden uçmasını teklif ettiği öğrenildi. Hürjet, Mısır’da 3-5 Eylül 2024’te düzenlenecek Egypt International Airshow’a katılacak. Yerli jet önce Antalya’ya, Antalya’dan da Mısır’a uçacak.


KOMUTAN DA UÇURMUŞTU

Hürjet’in, ilk yurt dışı görevinde piramitlerin üzerinde uçması planlanıyor. 19 Mayıs’ta Samsun’da büyük ilgiyle izlenen bir gösteri uçuşu yapan Hürjet’i birkaç gün önce de Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu uçurmuştu. İlk kez Nisan 2023’te havalanan Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri’nde 1979 yılından bu yana jet eğitim uçağı olarak kullanılan T-38’lerin ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından kullanılan F-5 uçaklarının yerini alacak.


#Hürjet
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#piramit
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