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Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden tahliye edildi - Son dakika

Hüseyin Avni Mutlu cezaevinden tahliye edildi

FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne'de teslim olarak F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

DHA
Hüseyin Avni Mutlu
Hüseyin Avni Mutlu

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onadı. Geçen 7 Kasım günü avukatlarıyla Edirne'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.

Avni Mutlu tutuklandı
GÜNDEM
Avni Mutlu tutuklandı

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