Hüseyin ​Likoğlu’nun acı günü

Gazetemiz Yeni Şafak’ın Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun annesi Ayşe Likoğlu, 81 yaşında Hakk’a yürüdü. Bir süredir İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Ayşe Likoğlu, önceki gece hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Erenköy Camii’nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Mesai arkadaşları, Likoğlu’nu nbir an olsun yalnız bırakmadı.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ayşe Likoğlu’nun vefatı sonrası siyasiler ve basın camiasından birçok isim taziye dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Hüseyin Likoğlu’nu telefonla arayıp başsağlığı dileklerini iletti.

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SOYLU VE BİLGİN’DEN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından “Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu Beyefendi’nin kıymetli validesi Ayşe Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet; Hüseyin Bey başta olmak üzere, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim, Ayşe annemizin mekanını cennet, makamını âli eylesin inşallah”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sn. Hüseyin Likoğlu’nun annesi Ayşe Likoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Likoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

MEKANI CENNET OLSUN

Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından “Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu beyefendinin kıymetli annesi Ayşe Likoğlu hanımefendinin vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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Sn. Hüseyin Likoğlu’nun annesi Ayşe Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.

Taziye mesajları yağdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında “Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu beyefendinin annesi Ayşe Likoğlu’nun ahirete irtihal haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun” dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise “Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun annesi Ayşe Likoglu’nun vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Hüseyin Likoğlu Bey başta olmak üzere Likoğlu ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun” paylaşımını yaptı. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da sosyal medya paylaşımları ile Likoğlu ve ailesine taziye dileklerini iletti.