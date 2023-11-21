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Husumetlisinin evini basıp ateş açtı annesini yaraladı

Kayseri'de bir şahıs husumetlisinin yaşadığı eve yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu, şahsın husumetli olduğu kişinin evde bulunan 71 yaşındaki annesi yaralandı.

Semih Bozkuş
00:25 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayseri'de 71 yaşındaki kadın açılan ateş sonucu yaralandı.

Kayseri'de 71 yaşındaki kadın açılan ateş sonucu yaralandı.

Kayseri'de husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açan bir şahıs, 71 yaşındaki anneyi yaraladı.

Kayseri'de Tuncer B.'nin, husumetlisi Oktay S.'nin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 71 yaşındaki Fatma S. yaralandı.


Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 3958 Sokak'ta meydana geldi. Tuncer B., iddiaya göre otomobiliyle husumetlisi Oktay S.'nin yaşadığı müstakil eve gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle, evin kapısına ateş etti. O sırada evde bulunan Oktay S.'nin annesi Fatma S., başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Fatma S.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisi Tuncer B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



#Kayseri
#Kocasinan
#Husumetli
#Pompalı Tüfek
#Saldırı
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