Gündem Hz Muhammede hakaret etmişti CHPli başkana 7,5 ay hapis
İZMİR

​Hz. Muhammed’e hakaret etmişti​: CHP’li başkana 7,5 ay hapis

Hz. Muhammed’e hakaret etmişti: CHP’li başkana 7,5 ay hapis

İzmir Kemalpaşa’nın CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Karakayalı
Rıdvan Karakayalı

İzmir’in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e hakaretten 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla, CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında açılan dava sonuçlandı.

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TEPKİ YAĞMIŞTI

  • Karakayalı, hakkında açılan davada 7,5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Karakayalı’nın birkaç olaydan dolayı devam eden davalarının daha olduğu öğrenildi. Hz Muhammed’e hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı’ya yoğun tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

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