​Hz. Muhammed’e hakaret etmişti​: CHP’li başkana 7,5 ay hapis

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlara saldırılar fikir özgürlüğü parantezine alınarak görmezden geliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu. Avrupa'da yükselen İslamofobiye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlara saldırılar fikir özgürlüğü parantezine alınarak görmezden geliniyor. Her ne kadar farklı ambalajlar geçirilmiş olsa da bu asimilasyon projesidir. Hep beraber mücadele etmemiz şart. Tezlerimizi güçlü bir şekilde savunmamız lazım. Tüm kurumlarımız aktif rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.