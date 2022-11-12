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POLİTİKA

İade kararına kadar uçmasın

İsveç Yargıtayı, FETÖ’cü Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade davasının kısa sürede ele alınıp 2023 başında karara bağlanacağını açıkladı. Bu durum, firari teröristin karardan önce İsveç’i terk edebileceği yorumlarına yol açtı. Kararın çıkacağına işaret edilen zamana kadar Keneş’in İsveç’ten kaçabileceği belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İade kararına kadar uçmasın
Bülent Keneş.

İsveç’te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade davası yakında görüşülecek. FETÖ’nün kapatılan yayın organlarından Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş İsveç’te yaşıyor. İsveç resmi haber ajansı TT’nin haberinde, FETÖ firarisi Keneş’in Türkiye’ye iade davasının yakın zamanda İsveç Yargıtayı tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi. İsveç Yargıtayı’ndan TT’ye yapılan açıklamada, söz konusu davanın çok kısa sürede ele alınacağı ve 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedildi.

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Keneş’in 4 davadan iade talebi daha önce reddedilmişti. Kararın çıkacağına işaret edilen zamana kadar Keneş’in İsveç’ten de kaçabileceği öngörülüyor. Alınacak olası iade kararından önce Keneş’in ülkeden çıkıp iade edilmekten kaçabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında Keneş konusunu özellikle gündeme getirerek, “Bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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