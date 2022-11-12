İade kararına kadar uçmasın

İsveç’te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade davası yakında görüşülecek. FETÖ’nün kapatılan yayın organlarından Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş İsveç’te yaşıyor. İsveç resmi haber ajansı TT’nin haberinde, FETÖ firarisi Keneş’in Türkiye’ye iade davasının yakın zamanda İsveç Yargıtayı tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi. İsveç Yargıtayı’ndan TT’ye yapılan açıklamada, söz konusu davanın çok kısa sürede ele alınacağı ve 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedildi.

ERDOĞAN, İSVEÇ BAŞBAKANI’NDAN İSTEDİ

Keneş’in 4 davadan iade talebi daha önce reddedilmişti. Kararın çıkacağına işaret edilen zamana kadar Keneş’in İsveç’ten de kaçabileceği öngörülüyor. Alınacak olası iade kararından önce Keneş’in ülkeden çıkıp iade edilmekten kaçabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği basın toplantısında Keneş konusunu özellikle gündeme getirerek, “Bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi