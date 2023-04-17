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İBB 1453 Panorama Müzesi'nde fetih sergi alanından Mehter'i kaldırıp Batı klasik müziği koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanında klasik müzik çalması ziyaretçilerde şaşkınlığa neden oldu.

14:15 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde mehter yerine klasik müzik çalmaya başladı.

İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde mehter yerine klasik müzik çalmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihteki ilk panoramik müze olma unvanını taşıyan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde Batı klasik müziği çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanını gezen ziyaretçiler, klasik müzikle karşılandı.

Tarihteki ilk panoramik müze

Panorama 1453 Tarih Müzesi tarihteki ilk panoramik müze olma unvanını taşımaktadır. 2003 yılında tasarımı ve projelendirilmesi yapılan Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin, 2005 yılında uygulama çalışmaları başlamıştır.

Ressam Haşim Vatandaş fikir sahibi olduğu projenin aynı zamanda koordinatörlük görevini de yapmıştır. Müze, Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında yer almaktadır ve çevresinde Kostantinopolis'e ilk Türk askerinin girdiği Topkapı Surları ve Silivrikapı'daki surlar görülebilir.

Fethin ruhunu yansıtıyor

İstanbul'un fethi, tarihin seyrini değiştiren önemli olaylardan biridir ve İstanbul'u mimari, sanat ve kültür açısından zenginleştirmiştir. Bu kültürel mirası anlamak için, şehrin geçmişini, bugününü ve fethin ruhunu anlamak önemlidir.

Bu amaçla kurulan Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Kültür Parkı'nda 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müze, dünyanın ilk tam panoramik müzesi olma özelliğine sahiptir ve açıldığı günden beri misafirlerini ağırlamaktadır.




Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili: Hemen açılması gerekli
Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili: Hemen açılması gerekli

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilerin kullanımına kapatılması tepki çekti. Stajyer avukat Nurcan Akgül "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı" dedi. KPSS'ye hazırlanan Zeynep Alkış ise "Atatürk Kitaplığı öğrencilere açık olarak devam etmeliydi. Bu bölgede iki tane kütüphane olması her şeyi kolaylaştırırdı" diye konuştu. Sosyal medyada Tolga Şahin isimli kullanıcı ise "Çok yazık, acilen Atatürk Kitaplığı yeniden öğrencilere açılsın. Bu bir istek değil ihtiyaçtır. Nasıl her gün önünde yüzlerce kişilik sıra oluşan bir kütüphaneyi kapatırsınız, üstüne kütüphaneyi büyütmeyi düşünmeniz gerekirken. Çok yazık oldu, hemen açılması gerekli" ifadelerini kullandı.


#İBB
#Panorama 1453 Tarih Müzesi
#mehter marşı
28 dakika önce
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