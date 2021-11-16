Gündem İBB AK Partiye ait bir projenin daha üzerine çöktü
İSTANBUL

İBB AK Parti'ye ait bir projenin daha üzerine çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Anadolu Yakası'ndaki trenlerin parklandığı alanı sahiplendi. İBB'nin kaynak yokluğundan yapılamadı dediği yer için İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 'Yalan söylüyorsunuz! Söz konusu sahada imalat hiç durmadı' ifadelerini kullanarak İBB'nin iddialarını yalanladı.

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Haber Merkezi Diğer
İBB AK Partiye ait bir projenin daha üzerine çöktü
Tren

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin çalışmalarını kendi çalışmalarıymış gibi göstermeye devam ediyor.

Başkan İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı 'Burası Anadolu Yakası'nın metro üssü olacak' videosuna

Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir'den cevap gecikmedi.

'İBB yatırımlarına devam ediyor'

Videoda yer alan ifadelerde İBB'nin metro yatırımlarına devam ettiği belirtilip, Anadolu Yakası'ndaki trenlerin parklandığı alanda yeni gelişmelerin olduğu öne sürülmüştü.

'Türkiye'nin en büyük kumanda merkezi yapılıyor' başlıklı videoda konuşan Raylı sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin ALPKÖKİN, 160 dönümlük arazini 2 katlı, 350 araç kapasiteli bir parklanma alanı olacağını belirtip İBB'nin AK Parti'den devir aldığında çalışmaların kaynak yokluğundan dolayı durdurulmuş olduğunu, Kumanda Merkezi'nin yarım kaldığını çalışmalara kendi kaynaklarıyla devam ettiklerini iddia etmişti.

AK Parti'li İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin bu iddialarını Twitter'dan paylaştığı mesajla yalanladı.

Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı videoyu retweet edip şu ifadeleri kullandı.

YALAN SÖYLÜYORSUNUZ!

•Söz konusu sahada imalat hiç durmadı.

•Kumanda merkezi dahi bizim zamanımızda zaten tamamlanmıştı.

•Hatların tamamının buradan kumanda edilmesine dair tüm tasarımlar zaten oluşturulmuş ve çalışmalar bu doğrultuda tamamlanmıştı.

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