İBB Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katıldığı için Tayyip Akyol’u kovdu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından gençler ve İstanbulluları Ayasofya’da sabah namazına davet etmişti. Etkinlik büyük ilgi görmüştü. Davete sosyal medyada gelen bir yorum da gündem olmuştu.

AYASOFYA'DA SABAH NAMAZI

Bir kişi “Sabah beni evden alırsanız gideriz başkanım, o saatte yetişemem tramwayla” demişti. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de “Kardeşim 5.30’da hazır olur musun? DM’den numaranı atarsan sevinirim” cevabını vermişti.

İBB İŞİNE SON VERDİ

Bu çağrıyı yapan ve ardından Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katılan Tayyip Akyol, İBB Beyaz Masa’daki işinden kovuldu. Gerekçe ise Ayasofya Camii'nde sabah namazı etkinliğine katılması.

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Ayasofya’da sabah namazına gitmem “gerekçesiyle” İBB Beyazmasa’daki işimden kovuldum. — Tayyip Akyol (@tayyipakyol) January 14, 2022

Akyol, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı “Ayasofya’da sabah namazına gitmem ‘gerekçesiyle’ İBB Beyaz Masa’daki işimden kovuldum” paylaşımıyla duyurdu.

Milat Gazetesi’nden Özlem Doğan’a konuşan Akyol, kovulma sürecini şöyle anlattı:

"İSTİFA ETMEMİZİ İSTEDİLER"

"Geçtiğimiz ağustos, İBB’den tarafıma işten çıkarılma tebliğinde bulunuldu. Yıllık izinlerimizi kullanmamızı söylediler. Bize imzalatmak istedikleri evrakları kendi isteğimizle istifa ediyormuşuz gibi düzenlemişlerdi. Biz de bu yüzden imzalamadık. Aynı gün beş kişi işten atıldık.

"İBB'NİN GÖZÜNDE MİMLENDİM"

Ben mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Ayasofya Camii’ndeki sabah namazı etkinliği paylaşımına ‘gelip beni evden alabilir misiniz’ şeklinde yorum yazmıştım, oldukça da ilgi gördü. Gelip beni evden aldılar, böylelikle Ayasofya’da sabah namazı kıldık. Mart ayındaki bu olaydan sonra ben CHP’li İBB’nin gözünde mimlenmiş oldum.

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SİYASİ SEBEPLERDEN İTİRAFI

İBB bizi iş yerine almadı, çalıştırmadılar. Taşeron şirketin yöneticisi bana ‘Ayasofya’da namaza gittiğin için siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar. Özlük dosyalarını istedik. İyi bir personelmişsin. ‘Çok iyi çalışıyor ama üst yönetim bu şekilde emir telakki etti’ açıklamasında bulunmuşlar.

GÜNDEM CHP’li belediyelerdeki eş dost kadrolaşmaları

"İBB SÖZCÜSÜ BASKI YAPTI"

Taşeron şirket işten çıkarma sürecini uzatmaya çalışmış ama kendisine daire başkanı, insan kaynakları, Murat Ongun ve ekipleri tarafından sürekli ‘niye hala işten çıkarmadınız’ şeklinde baskı yapılıyormuş."