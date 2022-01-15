Gündem İBB Ayasofyada sabah namazı etkinliğine katıldığı için Tayyip Akyolu kovdu
İSTANBUL

İBB Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katıldığı için Tayyip Akyol’u kovdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, belediyenin Beyaz Masa biriminde 2017’den bu yana çalışan Tayyip Akyol’un işine, Ayasofya’daki sabah namazı etkinliğine katıldığı gerekçesiyle son verdi. Akyol, yöneticisinin kendisine, “Siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar” dediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
İBB Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katıldığı için Tayyip Akyol’u kovdu
Tayyip Akyol

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından gençler ve İstanbulluları Ayasofya’da sabah namazına davet etmişti. Etkinlik büyük ilgi görmüştü. Davete sosyal medyada gelen bir yorum da gündem olmuştu.

AYASOFYA'DA SABAH NAMAZI

Bir kişi “Sabah beni evden alırsanız gideriz başkanım, o saatte yetişemem tramwayla” demişti. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin de “Kardeşim 5.30’da hazır olur musun? DM’den numaranı atarsan sevinirim” cevabını vermişti.

İBB İŞİNE SON VERDİ

Bu çağrıyı yapan ve ardından Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katılan Tayyip Akyol, İBB Beyaz Masa’daki işinden kovuldu. Gerekçe ise Ayasofya Camii'nde sabah namazı etkinliğine katılması.

Akyol, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı “Ayasofya’da sabah namazına gitmem ‘gerekçesiyle’ İBB Beyaz Masa’daki işimden kovuldum” paylaşımıyla duyurdu.

Milat Gazetesi’nden Özlem Doğan’a konuşan Akyol, kovulma sürecini şöyle anlattı:

"İSTİFA ETMEMİZİ İSTEDİLER"

"Geçtiğimiz ağustos, İBB’den tarafıma işten çıkarılma tebliğinde bulunuldu. Yıllık izinlerimizi kullanmamızı söylediler. Bize imzalatmak istedikleri evrakları kendi isteğimizle istifa ediyormuşuz gibi düzenlemişlerdi. Biz de bu yüzden imzalamadık. Aynı gün beş kişi işten atıldık.

"İBB'NİN GÖZÜNDE MİMLENDİM"

Ben mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Ayasofya Camii’ndeki sabah namazı etkinliği paylaşımına ‘gelip beni evden alabilir misiniz’ şeklinde yorum yazmıştım, oldukça da ilgi gördü. Gelip beni evden aldılar, böylelikle Ayasofya’da sabah namazı kıldık. Mart ayındaki bu olaydan sonra ben CHP’li İBB’nin gözünde mimlenmiş oldum.

SİYASİ SEBEPLERDEN İTİRAFI

İBB bizi iş yerine almadı, çalıştırmadılar. Taşeron şirketin yöneticisi bana ‘Ayasofya’da namaza gittiğin için siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar. Özlük dosyalarını istedik. İyi bir personelmişsin. ‘Çok iyi çalışıyor ama üst yönetim bu şekilde emir telakki etti’ açıklamasında bulunmuşlar.

CHP’li belediyelerdeki eş dost kadrolaşmaları
GÜNDEM
CHP’li belediyelerdeki eş dost kadrolaşmaları

"İBB SÖZCÜSÜ BASKI YAPTI"

Taşeron şirket işten çıkarma sürecini uzatmaya çalışmış ama kendisine daire başkanı, insan kaynakları, Murat Ongun ve ekipleri tarafından sürekli ‘niye hala işten çıkarmadınız’ şeklinde baskı yapılıyormuş."

İşten çıkarılan İBB eski çalışanları eylem yaptı: Gazi olduğum için kapının önüne koyuldum
OYNAT 01:15
İşten çıkarılan İBB eski çalışanları eylem yaptı: Gazi olduğum için kapının önüne koyuldum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor A.Ş.'den çıkarılan işçiler bina önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu.

Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İşten Atılanlar Platformu adına açıklama yapan Rasim Yağar, “Bildiğiniz üzere “Her şey çok güzel olacak” vaadiyle iş başına gelen Sayın Ekrem İmamoğlu, Seçim öncesi İstanbul halkına verdiği namus ve şeref sözünü unutmuş olmalı ki ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran, gerek pandemi, gerekse ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu günlerde, binlerce insanımızı haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmıştır.' şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkartıldığını kaydeden 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, “ Ben kendilerine söyledim. Beni neden işten çıkarıyorsunuz? Gazi olmam sebebiyle mi. Bunu söyleyemeyiz. İnsan Kaynakları müdürü kadın bu haksızlığa dayanamayarak istifa etti. Benim suçum neydi. Benim 5 yılda hiçbir saygısızlığım yok ama yine de işime son verildi. Benim tek suçum demek ki gazi olmaktı. Gazi olduğum için kapı önüne kondum.' dedi.


İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Sıcaklıklar40 dereceyi aştı

Sıcaklıklar
40 dereceyi aştı

​Yüz binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemiyor.
Cehaletten öte bir saygısızlıktır

'Cehaletten öte bir saygısızlıktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kağıt fabrikası açılışında önemli mesajlar.

Kar kalınlığı 50 santimi geçti.

Seyahatler, işyerleri ve okullarda PCR şartı aranmayacak.

​HES kodu ibrazı yeterli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.