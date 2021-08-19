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İSTANBUL

İBB barınağındaki vahşete ilişkin AK Parti’den açıklama: Hayvanlara yapılan bu zulüm kabul edilemez

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Pendik’te İBB’ye ait hayvan bakımevinin yakınında hayvanların bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına yönelik, “Yaralı, ayağı kırık kedi ve köpekler var. Poşete geçirilmiş hayvanın atıldığına şahit olduk. İnsanın tüyleri ürperiyor. Büyük bir vahşet, bu canlılara reva görülen zulüm kabul edilemez” dedi.

Haber Merkezi DHA
İBB barınağındaki vahşete ilişkin AK Parti’den açıklama: Hayvanlara yapılan bu zulüm kabul edilemez
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Kağıthane Sütlüce’de bulunan AK Parti İl Başkanlığı’nda sosyal medyada tepkiye neden olan Pendik’teki hayvan bakımevine yakın bir alanda ölü hayvanların gömülmesine ilişkin açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜLERDEN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

Çok üzgün olduklarını belirten Altunay, “İstanbul’da Adalar’daki atlardan sonra can dostlarımızla ilgili dehşet veren görüntüler bizleri derinden yaralamış, yürekten üzmüştür. Adalarda atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyor. Bize ulaşan haberlere ve yerinde yaptığımız incelemelere göre ne yazık ki şu anda oradaki gömü olayları içler acısı bir tabloyu gösteriyor. Ayağı kırık, yaralı kedi ve köpekler, poşete geçirilmiş yakılan hayvanın buraya atıldığına şahit olduk. İnsanın tüyleri ürperiyor. Böylesine acı bir olayı, büyük bir vahşeti orada yaşamaktan üzüntü duyduk” diye konuştu.

İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi
GÜNDEM
İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi

DHA

İNSANLARIN GÜVENİ SARSILDI

Tesisin büyük ve donanımlı olduğuna dikkat çeken Altunay, “Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun attığı twette ‘hayvan bakım evimizde, ölen hayvanlar’ diye başlaması bu işi kabulleniyor olmasının en güzel göstergesidir. Nasıl oluyor da dünyanın teknik donanımı ve altyapısı bakımından ikinci büyük barınağı olan tesiste bu görüntüler çıkıyor. Yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu belediyelere büyük bir yükümlülük yüklemiştir. İnsanlar buralara güvenmiştir, küçük ilçelerin bakamadığı sokak hayvanlarının buralara teslim edilmesi istenmiştir. Yaşanan olay insanların güvenini sarsmıştır, umutlarını kırmıştır. Böylesine bir tesiste bu acı olayların yaşanmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

DHA

İBB hayvan barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı: Bazen hayvan gömülerimiz geç olabiliyor
GÜNDEM
İBB hayvan barınağındaki dehşet görüntülerin üstü kapatıldı: Bazen hayvan gömülerimiz geç olabiliyor

BÜYÜK BİR VAHŞET

Hayvanların korunması ve yaşatılması gerektiğini söyleyen Cahit Altunay, “Her şeye kılıf bulabilirsiniz bu dehşet verici gömü olayları nedir? Hendekler kazıp yüzlerce hayvanı nasıl buraya bırakabiliyorsunuz? Yakarak öldürmek ne demek, neyin izlerini örtmeye çalışıyorsunuz? Poşetin içine koyarak öldürmek ne demek? Bu nasıl büyük bir vahşettir. Böylesine acı bir olayı bu kadar insana yaşatma hakkınız var mı? Hayvan bir candır, onun korunması, gözetilmesi ve yaşam hakkının tanınması insanlığın en büyük görevidir. Bu tesisler, hayvanlar sağlıksız ortamdan geldiğinde burada sağlıklı bir şekilde çıksın diye yapıldı. Siz bırakın üstüne yeni tesisler yapmayı olan tesisleri işletmekten acizsiniz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'kayıp at' açıklaması: Sorumluluk bizde değil
GÜNDEM
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'kayıp at' açıklaması: Sorumluluk bizde değil

DHA

DERNEK, VAKIF VE HAYVANSEVERLERE SESLENDİ

Sayısız dernek, vakıf ve hayvansever bulunduğunu hatırlatan Altunay, “Neredeyiz, neyin peşindeyiz? Dünya görüşü ne olursa olsun, hayat anlayışı da öyle siyasi kazanım düşünmeden söylüyorum A ve B belediyesi diye ayırmıyoruz, kim yaparsa yapsın üzerine gidelim. Gelin birlikte mücadele edelim, onların haklarını savunalım, koruyalım. Bu canlılara reva görülen bu zulüm kabul edilemez” diye konuştu.

İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi
GÜNDEM
İBB hayvan barınağında vahşet: Bazıları poşetlere konularak yakıldı bazıları da toplu mezarda çürümeye terk edildi

İBB barınağındaki hayvan cesetlerinin üzeri kapatıldı: Basın mensuplarını görünce kaçtılar
OYNAT 00:54
İBB barınağındaki hayvan cesetlerinin üzeri kapatıldı: Basın mensuplarını görünce kaçtılar
İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB'ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.

Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarını kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. İş makinelerinin kaçtığı o anlar drone ile havadan görüntülendi.


Silivri'de kuşları öldüren 'çelik ağ': İBB kuşlara hapishane yaptı
FOTOĞRAF 14
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Silivri İskele Meydanı Boşnak Bahçe'deki falezlere, kaya ya da taşma ihtimaline karşı İBB tarafından 900 metre uzunluğunda yapılan çelik ağlar, kuş popülasyonları için büyük tehlike oluşturuyor. Her yıl nisan-mayıs aylarında gelen kerkenez, güvercin, saksağan ve kargaların göç yolu üzerine yapılan tel örgüler, kuşların takılıp ölmesine neden oluyor.
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İBB Beyaz Masa'ya edilen şikayetler üzerine tel örgüler arasına yapılan 35 santimetrelik delikler ise yetersiz kaldı. Uzmanlar çelik ağların bir an önce kaldırılmasını aksi halde kuş popülasyonunun büyük ölçüde zarar göreceğini söyleyerek, yetkililerden çözüm istedi.
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BENİM YAPTIĞIM DİLEKÇELERLE DELİK AÇMAK MECBURİYETİNDE KALDILAR <br> <br> Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, daha önce birçok kez dilekçe yazdığını, en son İBB Beyaz Masa'dan sorunu karşılamayan bir cevap aldığını söyledi. Korsan, Falezler zaman zaman kopup kayıyorlar. Burada dolaşan halka zarar vermesin diye çektiklerini ifade ettiler ama detaylı bilgi yok...
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Ben ilk yapılırken geldim baktım. Yuvalara girecek yer bırakmıyorlar. Dedim buralara delik açılması gerekiyor. Yani her çekilen tele üç tane delik açarsanız kuşlar girip yuvalarına girip çıkarlar. 'Biz anıtlardan izin almadan açamayız dediler.' Silivri Belediyesi'ne, Beyaz Masa'ya, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na üç dilekçe yazdım. Açmak mecburiyetinde kaldılar...
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Çünkü bir kerkenez kanatlarını açtığında 75 santimetre oluyor. Yani burayı 80 santimetre civarında delik açılması gerekiyor. Onlar açtılar 35 santimetre delik. Yani serçe mi girecek buradan içeri? diye konuştu.
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KUŞLARA KUŞ HAPİSHANESİ YAPTIK, SÖKÜLÜP İSTİNAT DUVARI YAPILMALI <br> <br> Başkan Korsan, sözlerine şöyle devam etti; Şimdi gerekli kurumlara yazışmaları yapacağız. Kuşlara kuş hapishanesi yaptık biz burada. Kuşlara, kerkenezlere hapishane yaptık, güvercinlere hapishane yaptık. Zaten delik açmışlar on tane onbeş tane. Buraya yüzlerce delik açılması gerekiyor...
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Bir güvercin girdi çıkamadı. İtfaiyeye haber verdik, gelinceye kadar hayvan öldü. Tellere çarpa çarpa. Yani yavrular nasıl çıkacak buradan yarın öbür gün? Bunun yerine buraya L şeklinde, istinat duvarı yapılmalı.
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BİR DOĞAN TÜRÜNÜN İSTANBUL'DA BİLİNEN TEK ÜREME NOKTASI <br> <br> Kuş Gözlemcisi Metin Tuncer ise, tel örgü yerine başka bir çözüm yoluna gidilmesi gerektiğini vurguladı. Tuncer, İstanbul çok önemli bir göç noktası. Yüzlerce farklı kuş türü buradan göç yapıyorlar, üreme amacıyla. Afrika'dan başlayan göç, Kuzey ülkelerine kadar devam ediyor. Şu anda konuştuğumuz kuş türü küçük kerkenez. Bir doğan türü ve İstanbul'da bilinen tek üreme noktasındayız şu anda. Belki de gördüğünüz uçan kuşlar, burada doğdular. Ve kendi yavrularını dünyaya getirmek için binlerce kilometre yol yaparak buraya geldiler...
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Ama belediyenin sürpriziyle karşılaştılar. Tamamen insanları düşünerek yapılmış iyi niyetli bir çalışma ama yanlış yapılan bir çalışma. Çünkü üzeri kapandığı için bu kuşların hem yuvalarına girmeleri çıkmaları çok zorlaşıyor hem de doğacak yavruların o telin dışına çıkması imkansız hale geliyor ifadelerini kullandı.
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BELİRLİ MESAFELERDE DELİKLER AÇILMIŞ AMA MAALESEF YETERLİ DEĞİL <br> <br> Önlem amaçlı yapılan tel örgülerin kuş türlerine ciddi anlamda zarar vereceğini söyleyen Metin Tuncer, Bu anlamda hızlı bir şekilde bu tellerin kaldırılması gerekiyor. Geçici çözümler üretilmiş, belirli mesafelerde delikler açılmış ama maalesef yeterli değil. Çok fazla telef olmuş kuş var, tellere takıldığı için. Dolayısıyla yetkililerin en hızlı şekilde bu telleri kaldırması ve daha sonra bu işin uzmanlarıyla tekrar burada bir çözüm üretilmesi yoluna gidilmesi lazım. Sadece kerkenezler için değil, tüm diğer kuş türleri için ki burada güvercinler, saksağanlar, kargalar hep birlikte yaşıyorlar. Maalesef giriş çıkışları kesinlikle kapatılmış durumda şeklinde konuştu.
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İBB'DEN AÇIKLAMA <br> <br> Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ies yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Çelik ağların bir kısmı örüldükten sonra Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile yerinde incelemelerde bulunulmuş olup, kerkenezlerin yuvasına girebilmesi ile ilgili ağlarda belirli çapta delikler açılması kararlaştırılmıştır. Şantiye sahasında 1 adet numune yapılarak Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan'dan onay alınmış ve en küçüğü 35 cm çapında olmak üzere 40 cm'e kadar çapları değişen delikler aralıklı olarak açılmıştır...
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İş devam ederken Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile görüşmeler devam etmiş ve yapılan imalat ile ilgili görüşleri alınmıştır. Bahse konu iş tamamlanma aşamasında olup, gerekmesi halinde delik sayısı ve çapı arttırılabilecektir denildi.
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Silivri'de kuşları öldüren 'çelik ağ'
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Silivri'de kuşları öldüren 'çelik ağ'
Silivri'de kuşları öldüren 'çelik ağ': İBB kuşlara hapishane yaptı
Silivri sahilinde, kerkenezlerin ve bazı göçmen kuşların yuva yaptığı falezler, heyelanı önlemek amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çelik ağlarla kaplandı. Çelik ağlara takılan kuşlar birer birer ölmeye başladı. Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, "Kuşlara hapishane yaptılar" dedi. İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çelik ağların bir kısmı örüldükten sonra Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile yerinde inceleme yapıldı, kerkenezlerin yuvasına girebilmesi için ağlarda belirli çapta delikler açılması kararlaştırıldı. Bahse konu iş tamamlanma aşamasında olup, gerekmesi halinde delik sayısı ve çapı artırılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.


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