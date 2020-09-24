İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Çoruh ve Öztekin'e kavuk tebriği: Heykelinizi dikme projem var

Oyuncu Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’daki Başkanlık Konutu’nda kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni projesini açıkladı.

'Arkadaşlarla heykel işini konuştuk'

Önce kavuk devir-teslimi nedeniyle tebriklerini ileten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Siz gelmeden, Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat’la konuştuk. Kavuk, gerçekten çok kıymetli bir simge.

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Tarihsel sürecini anlatan hem de alan kişilerin büstlerinin olduğu, yarın bir başka olduğunda da devam edebilecek bir tanzimle, böyle bir alanı İstanbul’a hazırlamak istiyorum dedim arkadaşlarıma.

'Kalıcı bir yeri olmalı'

Biz, bir çalışma yapalım buna. Kalıcı ve dokunulmayan bir yer olmalı diye konuştuk. Böyle bir niyetim var. Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı orada”

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Öztekin 'Esas o olmalı'

İmamoğlu'nun heykel projesine iki oyuncudan da destek geldi. Öztekin “Esas o olmalı. Bunlar da alanlar olmalı” ifadelerini kullandı.

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