İmamoğlu var olan bir projeyi daha sahiplendi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde yaptığı proje tanıtımları ile ilgili vatandaşlardan tepki çekti. Haliç projesini yok sayarak 'Yeni bir Haliç projesi ile Haliç'i temizlediklerini ima etmesi üzerine' o dönem projenin başında olan Veysel Eroğlu'ndan büyük tepki gördü.

İMAMOĞLU 2017'DE YAPIMINA BAŞLANAN PROJEYİ SAHİPLENDİ

İmamoğlu bununla da yetinemyip eski dönemde ne kadar yapılmış büyük proje varsa hepsini kendi döneminde yapıldı algısına girişti. İmamoğlu, Üsküdar'a yaptığı ziyaret sırasında 'Atık Su Tüneli' projesinden bir kare paylaşarak "Bugün yapımına başladığımız Bülbül Deresi Yağmur Suyu Tüneli bittiğinde Üsküdar'daki yağmur sonrası su baskınları son bulacak" ifadelerini kullandı. Ancak İmamoğlu'nun hiç hesaba katmadığı bir şey vardı. Proje İSKİ tarafından 2017 yılında başlatılmıştı ve yapımı devam etmekteydi.

2014 yılında İBB Meclisi'nde gündeme gelen ve 2017'de ihalesi yapılarak projeye başlanmasına rağmen İmamoğlu'nun algı yapması tepkilere neden oldu.

İSTAVROZ DERESİ PROJESİNİ DE SAHİPLENDİ

İstanbul’un altyapısını geliştirmeye yönelik sayısız projeyi hayata geçiren İSKİ'nin 2016 yılında atık su ile yağmur suyu toplamaya yönelik projelerinden biri olan İstavroz Deresi tünel inşaatı tarihi bir kilise kalıntısı nedeniyle durduruldu. Akabinde alternatif güzergahlar ve yeni projeler üretiliyor. İmamoğlu da AK Parti döneminde üretilen bu projeleri kendi ürettiği projeymiş gibi sunmaya başladı.