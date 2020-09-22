İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz

İstanbul’da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı. 75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da zam gerekçesini katıldığı KRT TV'ye anlattı.
"İstanbullular takdirle karşılayacaktı"
Nama, halk ekmeğe yapılan zammı kaçınılmaz olarak nitelendirerek, "İstanbulluların bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacağını biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Zammı normalleştirmeye çalıştı
Ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışan Özgen Nama, "75 kuruşluk ekmeğe sadece 25 kuruşluk bir zam yaptık." diyerek kameralara 25 kuruşu gösterdi. Özgen Nama'nın ekmeğe yapılan zammı normalleştirme çabası devam ederken, İstanbul halkı adına kendinden emin şekilde konuşması da dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında da yapılmıştı
40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.