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Gündem İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Namadan zam açıklaması Hala zarar ediyoruz
İSTANBUL

İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz

İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin büfelerinde satılan 250 gramlık ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Yüzde 33'lük zammı isyan eden vatandaşlar, kalabalık ailelerin ekmek almakta zorlanacağını söyledi. ise İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışarak, "Sadece 25 kuruş yaptık, İstanbullular bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacak" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. büfelerinde 75 kuruşa satıal ekmek bir lira oldu.
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. büfelerinde 75 kuruşa satıal ekmek bir lira oldu.

İstanbul’da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı. 75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi. İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da zam gerekçesini katıldığı KRT TV'ye anlattı.

"İstanbullular takdirle karşılayacaktı"

Nama, halk ekmeğe yapılan zammı kaçınılmaz olarak nitelendirerek, "İstanbulluların bu zammı anlayışla, takdirle karşılayacağını biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yapıldı

İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz
OYNAT 03:22
İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Nama'dan zam açıklaması: Hala zarar ediyoruz
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatına zam yapıldı.75 kuruşa satılan 250 gramlık halk ekmeğin fiyatı bir liraya yükseltildi. İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama yapılan zammı böyle savundu.

Zammı normalleştirmeye çalıştı

Ekmeğin piyasa fiyatıyla kıyaslama yaparak zammı normalleştitrmeye çalışan Özgen Nama, "75 kuruşluk ekmeğe sadece 25 kuruşluk bir zam yaptık." diyerek kameralara 25 kuruşu gösterdi. Özgen Nama'nın ekmeğe yapılan zammı normalleştirme çabası devam ederken, İstanbul halkı adına kendinden emin şekilde konuşması da dikkatlerden kaçmadı.

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Geçtiğimiz yıl eylül ayında da yapılmıştı

40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.

Halk Ekmek’e yüzde 40 zam
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Halk Ekmek’e yüzde 40 zam

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