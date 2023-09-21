İBB işçilerle anlaşamadı: Belediye-İş Sendikası grev kararı aldı

Belediye-İş Sendikası grev kararı aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbulluya hizmet üreten personele zam yapmak istememesi nedeniyle tüm iştiraklerde grev kararı alındı. İBB iştirakleri Boğaziçi A.Ş. İSPER A.Ş. Ağaç A.Ş. İSTAÇ A.Ş. ve İSPARK A.Ş. personellerinin ardından bu kez İSBAK ve İSTON A.Ş. çalışanları 30 yıl sonra grev kararı aldı.
Saraçhane'de basın açıklaması yapılacak
İSTON ve İSBAK çalışanlarına zam yapılmasının ardından Belediye-İş Sendikası da grev kararı aldı. Sendika ve işçiler, bugün Saraçhane’de basın açıklaması yaparak greve başlayacaklarını duyurdu. Belediye-İş Sendikası tarafından yapılan açıklama şu şekilde: