İBB işçilerle anlaşamadı: Belediye-İş Sendikası grev kararı aldı

İstanbul’a 4,5 yıl su sağlamak için hiçbir somut adım atmayan Büyükşehir Belediyesi, 40 günlük suyu kaldığı açıklanan kentte çareyi su kesintilerinde arıyor. Doluluk oranı yüzde 10’a düşen barajların yeni su kaynakları ile beslenmesi gerekiyor. 10 milyar lira bütçesi olan İSKİ’nin şimdiye dek bu yönde bir planı ve çalışması görünmüyor.