İBB İtfaiyesi’nin kapasitesi düştü

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan afetlere etkin müdahale kapasitesine sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, CHP yönetimine geçtiği 2019’dan bu yana afetlerle mücadele gücünü kaybetti. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İstanbul İl Başkanı Hasan Karakaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İBB İtfaiyesi’nin kapasitesinin yalnızca yüzde 10’unu kullanabildiğini söyledi. Karakaş, “5 binden fazla personeli, 90 istasyonu ve son teknoloji araç ve ekipmanla her afette en önde olup, en etkin müdahaleyi yapan İBB İtfaiyesi, bugün afetlere müdahale edemez hale geldi” dedi.

Siyasi hırslar yüzünden itfaiyede yıllardır görev yapan tecrübeli idarecilerin görevden alındığını, yerlerine tecrübesiz kişilerin atandığını ve sorunların ana nedeninin bu olduğunu ifade eden Karakaş şöyle konuştu: “İtfaiyemize afetlere müdahalede önemi katkıları olan teknolojik araçlar alınmıştı. Bunlardan biri 6x6x6 Afet Mücadele ve Kurtarma Aracı. Bir diğeri ise Ahtapot. Bunların yanında daha pek çok araç, gereç ve ekipmanla teşkilatımız güçlendirilmişti. Belediye CHP yönetimine girdikten sonra her konuda olduğu gibi araçlarda da sorunlar yaşandı. Araçların bakımı yapılmadığı için kullanılamaz hale geldi.”