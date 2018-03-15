İBB Meclis toplantısında 'Stephen Hawking' gündemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda "Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları" ve Stephen Hawking'in adının bir caddeye verilmesi" konusu gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nın 4. birleşimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. İBB Meclisi CHP'li Meclis üyesi Berke Merter, toplantıda söz aldı. Dün, dünyayı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndüğünü belirten Merter, şunları kaydetti:

"Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Roger Penrose ile birlikte, Einstein'ın Uzay ve Zamanı Kapsayan Genel Görelilik Kuramının, Big Bang'le başlayıp karadeliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç Kuantum mekaniği ile Genel Görelilik Kuramı'nın birleştirilmesi gerektiğini gösteriyordu. Bu yirminci yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biriydi. Bu birleşmenin bir sonucu da karadeliklerin aslında tamamen kara olmadığını, fakat radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını ortaya koyuyordu. Diğer bir sonuç da evrenin bir sonu ve sınırı olduğuydu. Bu da evrenin başlangıcının tamamen bilimsel kurallar çerçevesinde meydana geldiği anlamına geliyordu. 40 dile çevrilen kitaplarıyla geniş kitlelere, anlayabilecekleri bir dilde fiziği sevdirebildi. Kendisi birçok bilim insanı tarafından Isaac Newton ve Albert Einstein'la anılıyordu. Ve bütün bunları genç yaşta yakalandığı hastalığına rağmen başarabildi. Halbuki doktorları hastalığının teşhisini koyduklarında bir-iki yıl ömür biçmişlerdi kendisine. O buna hiç aldırmadan çalışmalarına azimle devam ederek yıllara ve hastalığına meydan okudu."

"Çağımızın dehası olan Stephen Hawking'in İstanbul'da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum"

"Cumhuriyet'imiz eğitimiyle ve insanlara sunduğu fırsat eşitliği ile Aziz Sancar gibi dünya çapında bir bilim insanı ortaya çıkarabilmiştir." diyen, Merter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz Türkiye'sinde Aziz Sancar aynı başarıyı yakalayamayabilirdi. Nitekim UNİCEF'in yaptığı araştırmasının raporunda, 41 ülke arasında eğitim kalitesi konusunda sonuncu olmuşuz. Özgürlüğün, bilimin gelişimi için oksijen kadar önemli olduğunu da hatırlatmak isterim. Dünyanın önemli şehirlerinden olan İstanbul'da, Beykoz’da bir Aziz Sancar adında caddenin bulunması sevindirici olsa da bir Isaac Newton, bir Albert Einstein, bir Stephen Hawking isimlerinin bir caddeye verilmemesi de manidardır. İstanbul'da bu isimlerin adında bir cadde yoktur. Ama bu hafta öğrendik ki bütün dünyada global cihatçılığın ve El Kaide'nin ideoloğu olarak kabul edilen Abdullah Azzam'ın adını taşıyan bir caddemiz var İstanbul'da. Ve çok acıdır ki bütün uyarılarımıza ve telkinlerimize rağmen AK Parti Grubu bu ismi "şehitler ve gaziler caddesi" ismine karşılık silmeyi kabul etmedi. Ben, çağımızın dehası olan Stephen Hawking'in İstanbul'da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum. Önerimin değerlendirilmek üzere başkanlık makamına havale edilmesini arz ediyorum. Konuşmamı Ulu önderimiz Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek isterim; "Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir."

Kurbağalıdere İBB Meclisi'nde konuşuldu

Meclis toplantısı'nda konuşan İBB Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Ömer Şahan, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarını gündeme getirerek, şöyle konuştu:

"Kurbağalıdere, İstanbul Anadolu Yakasının Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerini kapsayan 4611 hektar havza alanına sahip, aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu yerleşim alanları içerisinden geçen en büyük derelerinden biridir. Havzanın büyüklüğü ve eğimlerin fazla olması, bölgenin aşırı göç alması ve buna bağlı kontrolsüz yapılaşma sebebiyle havzaya yağan yağışlar hızlı bir şekilde akışa geçerek, Yenisahra bölgesinde, Kadıköy Hasanpaşa ve Osmanağa Mahallelerinde taşkın riskini artırmakta idi. Buna bağlı olarak sık sık su baskınları yaşanmasına sebep olmakta, bu taşkınlar can ve mal kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktaydı."

"Fen İşleri Daire Başkanlığımızca ve İSKİ Genel Müdürlüğünce belirli dönemlerde ve belirli etaplar halinde Kurbağalıdere Islahı çalışmaları yürütülmektedir." diyen Şahan, Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında Kurbağalıdere Islah İnşaatı çalışmalarının Göztepe Köprüsü ile Kalamış arasında toplandığını belirtti.

Şahan, "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90 tamamlanmıştır. Kadıköylü komşularımız ve hemşehrilerimiz adına başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB meclis üyelerimize teşekkürlerini iletiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meclis Toplantısı'nda komisyon raporları oylamaya sunuldu.

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