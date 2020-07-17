İBB Meclisi AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla su bakım bedelini kaldırdı: Artık fatura başına alınan 4 TL tahsil edilmeyecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB meclisinde, İSKİ Genel Kurul gündem maddeleri görüşüldü.

İBB Meclisinde 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığı raporu doğrultusunda kaldırılan ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki gündem maddesi ele alındı.

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İmamoğlu, iade yazısında bakım bedelinin, İSKİ gelirleri arasında önemli bir miktarı oluşturduğunu ve bütçe denkliğini de etkileyeceğine dikkati çekerek yeniden görüşülmesini istemişti.

İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere 2 Aralık 2019'da iade ettiği madde, Hukuk Komisyonu ve Tarife Komisyonu müşterek raporunda tekrar ele alındı.

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Komisyon, Sayıştay Başkanlığının raporu doğrultusunda kararın aynen kabul edilmesini talep etti.

Oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul, gündem maddesini "ısrar kararı" olarak oylamaya sundu. Gündem maddesi, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla "ısrar kararı" olarak kabul edildi.

Böylece fatura başına bir metreküp su fiyatı karşılığı olan ve 4 TL alınan su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.

OYNAT 00:00 İBB yönetiminin yüzde 35'lik su zammı teklifi reddedildi: İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam yapıldı İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin teklif ettiği %35'lik su zammını AK Parti ve MHP grupları olarak kabul etmediklerini belirterek, 'Biz bu su zammını istemezdik ancak İSKİ'nin istediği zamma alternatif olarak Türkiye enflasyon ortalaması olan %12,5'lik zammı sunduk' ifadelerini kulllandı. BiP'te paylaş

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