İBB Meclisinde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesine onay verildi

Beşiktaş Belediyesini, 3 milyar 980 milyon lira ile Beykoz Belediyesi, 3 milyar 335 milyon lira ile Beylikdüzü Belediyesi, 2 milyar 910 milyon 192 bin lira ile Büyükçekmece Belediyesi, 2 milyar 850 milyon lira ile Çekmeköy Belediyesi, 2 milyar 600 milyon lira ile Beyoğlu Belediyesi, 1 milyar 800 milyon lira ile Bayrampaşa Belediyesi ve 1 milyar 162 milyon 860 bin lira ile Çatalca Belediyesi takip etti.