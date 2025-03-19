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İBB operasyonunda CNBC-e'nin yöneticileri de gözaltında

İBB operasyonunda CNBC-e'nin yöneticileri de gözaltında

13:1519/03/2025, Çarşamba
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İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak.
İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, CNBC-e’nin ana kuruluşu olan İlbak Holding’in ortakları Mustafa İlbak, Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak ile CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.


Savcılık, soruşturmanın 'yolsuzluk, usulsüz ihale süreçleri ve basına yansıyan para sayma görüntülerine ilişkin hazırlanan MASAK raporu' doğrultusunda başlatıldığını belirtti.


Çok sayıda kişi gözaltına alındı


Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evinde arama yapılırken, danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Şahin ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.


CNBC-e'nin sahipleri de gözaltında


İBB operasyonuna paralel olarak, 10 Haziran 2024’te yayın hayatına ikinci kez başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


Gözaltı listesinde İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ve Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım gibi isimler de yer aldı.




#İBB
#Holding
#soruşturma

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