İBB operasyonunda CNBC-e'nin yöneticileri de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, soruşturmanın 'yolsuzluk, usulsüz ihale süreçleri ve basına yansıyan para sayma görüntülerine ilişkin hazırlanan MASAK raporu' doğrultusunda başlatıldığını belirtti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evinde arama yapılırken, danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Şahin ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

CNBC-e'nin sahipleri de gözaltında

CNBC-e'nin sahipleri de gözaltında

İBB operasyonuna paralel olarak, 10 Haziran 2024’te yayın hayatına ikinci kez başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.