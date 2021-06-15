İBB teröristbaşı Öcalan'a 'diktatör' diyen kitaplara onay vermedi

İBB iştiraki Medya A.Ş., Vadi Yayınları tarafından piyasaya sürülen Aytekin Yılmaz'a ait Son Diktatör ve Yüzleşerek Barışmak isimli kitapları, 'tanıtımları uygun görülmeyen' kategorisine aldı.

Reklam sansürü karşısında bir açıklama yapan yayınevi, "İBB Medya A.Ş., 'diktatör' kelimesini sakıncalı bulduğundan tanıtım içeren görsellere 'onay' vermedi" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, bu iki kitabın PKK'nın örgüt psikolojisi, Abdullah Öcalan'ın nasıl bir diktatör olduğu ve marjinal sol örgütlerin iç çatışmalarına yer verildiği belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

Gözler Kaftancıoğlu'na çevrildi

Reklam yasağı sonrasında oklar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çevrildi.

İstanbul'un yönetiminde söz sahibi olduğu ve DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerine yakınlığı nedeniyle eleştirilen Kaftancıoğlu'nun, bu kararda etkin rol oynadığı konuşuluyor.

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Kaftancıoğlu, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde köprü görevi görmüştü.

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