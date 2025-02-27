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İBB ve Silivri’ye 20 bin TL başıboş köpek tazminatı

İBB ve Silivri’ye 20 bin TL başıboş köpek tazminatı

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mustafa Düzgit.
Mustafa Düzgit.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, İBB'ye ve Silivri Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı. Mahkeme, idarecilerin görevini yapmadığı gerekçesiyle 20 bin TL tazminata hükmetti.

İstanbul Silivri’de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Mustafa Düzgit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Silivri Belediyesi hakkında açtığı davayı kazandı. 2023 yılında köpek saldırısında yaralanıp hastaneye kaldırılan Düzgit, o dönem İstanbul’un çeşitli ilçelerinden toplanan köpeklerin, yaşadıkları mahalleye bırakıldığını anlattı. Bu nedenle kendilerini güvende hissetmeyen Düzgit, “mahalledeki köpek popülasyonunun arttığı ve belediyenin görevini yerine getirmediği” gerekçesiyle İBB ve Silivri Belediyesi’nden şikayetçi oldu. 15 ayın sonunda karar çıktı. İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi, “köpeklerin toplanmadığı için tehlike saçtığı ve idarecilerin görevini yapmadığı” gerekçesiyle 20 bin TL tazminata hükmetti. Söz konusu tazminatı İBB, Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği birlikte ödeyecek. Kararın, köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar için emsal olacağı belirtiliyor.



#Başıboş Köpek
#İBB
#Silivri

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