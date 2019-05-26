İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı

31 Mart seçimlerine yapılan itirazların ardından oy sayımın bitmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı mazbatasını alan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak tüm İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını istemişti. İmamoğu'nun günler öncesinden planlayarak ekip görevlendirdiği kopyalama operasyonunun ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı.

GAYRİRESMİ GÖREVLİLER KOZMİK VERİLERİ ALMAYA ÇALIŞTI

Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner (Sağda)

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kozmik odasındaki verileri kopyalamak için İBB'de görevli olmayan ve kendisinin sosyal medya hesaplarını yöneten CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Uzmanı Melih Geçek ile özel sektörde firma sahibi Naim Erol Özgüner’i görevlendirdi. İmamoğlu'dan aldıkları gayri resmi talimatla işe koyulan Geçek ve Özgüner, verileri kopyalamak için İBB'ye geldi.

İBB PERSONELİ DEĞİLSİNİZ, KOPYALAYAMAZSINIZ!

Geçek ve Özgüner, belediye yetkilileri ile görüşerek verilere ulaşmaya çalıştı. İkilinin İBB veri tabanını kopyalama talepleri karşılık bulmadı. İBB görevlileri, "Belediye personeli değilsiniz, kopyalayamazsınız" diyerek verileri kopyalamalarına izin vermedi.

‘ZATEN YEDEKLENİYOR’ CEVABI

İmamoğlu, bunun üzerine Geçek ve Özgüner’i alelacele kendisine danışman olarak atadı. Danışman olarak atamaları gerçekleştirdikten sonra Geçek ve Özgüner bu kez danışman sıfatı ile verileri kopyalamaya çalıştı. Belediye çalışanları "Yedeklemeye gerek yok. Yedekleme deposu var, zaten veriler yedekleniyor" diyerek verilerin kopyalanmasını engelledi.

TALİMATI YARGIDAN DÖNDÜ

AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istemişlerdi.

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KARARA İTİRAZ EDEMEDİ

Talebi değerlendiren İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararıyla veri hırsızlığının önüne geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belgeleri kopyalayarak gizli verileri dışarı çıkarma girişiminde başarılı olamayan İmamoğlu, hukuksuz girişimi boşa çıkınca karara da itiraz edemedi.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını devralmasından 20 gün sonra YSK, İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verince İmamoğlu ile birlikte Geçek ve Özgüner’in de danışmanlıklarına son verildi.