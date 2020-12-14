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Gündem İBB yönetiminden İstanbulda suya yüzde 40 zam talebi
İSTANBUL

İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

İBB Aralık ayı meclis oturumu öncesi açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Meclisi
İBB Meclisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu bugün Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Oturum öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam yapılmasını talep ettiğini söyledi.

Göksu, mesajında “Dün, "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geliyor” dedi.

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