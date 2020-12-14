Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İBB zabıtasından magandalık Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar
İSTANBUL

İBB zabıtası Başakşehir'de baskın yaptı

İBB zabıtasından magandalık: Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar

Başakşehir’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne adeta baskın düzenleyerek kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İBB ekiplerinin ellerinde herhangi mahkeme kararı olmamasına rağmen Başakşehir Belediyesi uhdesinde bulunan merkezde yaptığı akılalmaz uygulama büyük tepki gördü.

Haber Merkezi İHA
Söz konusu alanla ilgili İBB iki kez yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı.
Söz konusu alanla ilgili İBB iki kez yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı.

Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına İBB’nin zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. 10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü. Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi.

Alan anne ve çocuklara için bir merkeze dönüştürülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek.

İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
GÜNDEM
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

İBB daha önce de başvurularda bulundu, olumsuz sonuçlandı

  • Başakşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, “İçerideki tadilata bakıldığında merkezin anne ve çocuklarla ilgili bir alana dönüştüğü açıkça görülüyor. Söz konusu alanla ilgili İBB iki kez yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı. Biz, mahkeme kararlarını dikkate alarak bina içlerinde tadilata başladık. Burayı Başakşehirli anne ve yavrularımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.

İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi
GÜNDEM
İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi

“Gelişmeleri emniyete bildirdik, İBB’nin buradaki işgaline son verdik”

İBB zabıtalarının kapı kilidini kırarak içeri girdiğini aktaran Melik, “İlgili müdürlüğümüz sabah geldiğinde içeride İBB’nin zabıtaları ve daire başkanıyla karşılaştı. Biz de ilgili hukukçularımızla bölgeye geldik. Gelişmeleri emniyete bildirdik. İBB’nin buradaki işgaline son verdik. Burası Başakşehir Belediyesi’nin uhdesinde olan bir yer. Herhangi bir yargı kararı olmadan hiçbir müdahale yapılamaz. Faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yapılan hukuksuz bir işgal”

  • Olayın ardından emniyet güçlerinin binanın boşaltılması çağrısına Başakşehir Belediyesi personeli olumlu karşılık verirken, İBB Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dışarı çıkmak istememesi büyük tepki çekti. Başkan Yardımcısı Melik, “Yapılan hukuksuz bir işgal. Her konuda demokrasiden dem vuran arkadaşlar hukuksuzluk içindeler. İki kamu kurumunu karşı karşıya getirmeye kimsenin lüksü yok. Eğer arkadaşlar buraya gelecekse ilgili müdürleri, daire başkanları, ilgili arkadaşları arar. ‘Böyle bir talimat aldık, biz oraya mevcut durumu kontrol için geleceğiz’ diye bilgi verirler ve geldiklerinde bizim arkadaşlarımız da onları karşılar. Böyle bir durum yok, gelip kilidi kırıp işgal durumuna girmişler” ifadelerini kullandı.

İBB zabıta ekiplerinin akıl almaz uygulamasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığı öğrenildi. İBB yönetimi, İBB Meclis kararını iptal ettirmek için yaptığı başvurulara olumlu yanıt alamazken, üst mahkemeye yapılan yürütmeyi durdurmaya ilişkin talep de olumlu yanıt bulmadı.

Başakşehir Anne Çocuk Etkinlik Merkezi

  • Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin işgal girişiminde bulunduğu Anne Çocuk Etkinlik Merkezi, anne ve çocukların birlikte vakit geçirmesi için tasarlandı. Anne-çocuk etkinlik saatlerinin yanı sıra eğitimleriyle de Başakşehirlilerin büyük beğenisini toplayan sınıf konsepti, ilçe genelindeki tüm bilgievlerinde bulunuyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adını taşıyan bilgievi bünyesindeki merkezde aynı anda 4 anne ve 4 çocuk eğitim alacak. Birçok farklı eğitim metodu uzman eğitmenler tarafından anne ve çocuklara aktarılıyor. Özellikle annelerin kendilerine zaman ayırması için tasarlanan ve özel alanıyla da dikkat çeken sınıflar, Başakşehirli kadınlara toplantı ve etkinlik düzenleme imkânı da sunuyor.
Abone Ol Google News
İBB zabıtasından magandalık

İBB zabıtasından magandalık

​Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar.
Kısıtlamalar etkisini gösterdi

Kısıtlamalar etkisini gösterdi

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
ABDden skandal karar

ABD'den
skandal karar

Yaptırım kararlarına Türkiye'den sert tepki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira müjdesi.
Yüzde 39'a ret

Yüzde 39'a ret

İSKİ'nin zam teklifi kabul edilmedi.
Gövde kaynağını Erdoğan yapmıştı

Gövde kaynağını Erdoğan yapmıştı

​Yeni Nesil Fırtına Obüs'ü seri üretime geçiyor.

Kaftancıoğlu'na <br>'röntgen' davası

Kaftancıoğlu'na
'röntgen' davası

Altun'un evinin görüntülenmesi soruşturması büyüyor.

Gözyaşlarına <br>hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

​Yılmaz hoca hastane önünde duygusal anlar yaşadı.
İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi

​İBB yönetimini tarafından meclis gündemine getiriliyor.
Yüzde 59'la yeniden cumhurbaşkanı

Yüzde 59'la yeniden cumhurbaşkanı

​Türkiye dostu Afrikalı liderin yemin törenine Çavuşoğlu gidiyor.
Ruhani'den ilk açıklama: Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor
Dünya

Ruhani'den ilk açıklama: Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir sonrasında Tahran ve Ankara arasında gerilim yaşanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." ifadelerini kullandı.
Pelkas Erol Bulut'a gösterdiği tepki hakkında konuştu: Çok sinirliydim
Spor

Pelkas Erol Bulut'a gösterdiği tepki hakkında konuştu: Çok sinirliydim

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir desteği: Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular
Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir desteği: Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Sosyal medya hesabından İran'lı vekillerin çıkışlarına tepki gösteren Bahçeli, Erdoğan'ın okuduğu şiirin sözlerini paylaştı: Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar. Ay Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.