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Gündem İBB zabıtası el koymaya çalışmıştı Sonuna kadar sahip çıkacağız
İSTANBUL

İBB zabıtası el koymaya çalışmıştı: Sonuna kadar sahip çıkacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, mahkeme kararı olmaksızın kapı kilidini kırarak girdiği Başakşehir'deki Anne Çocuk Merkezi’yle ilgili konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Anne Çocuk Merkezi Başakşehirlilere ait ve Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekiplerinin kapı kilidini kırarak girdiği Anne Çocuk Merkezi’yle ilgili açılamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İBB yönetiminin yapmış olduğu bu zorbalığa, bu hukuksuzluğa geçit vermedik. Adli makamlara başvurumuz neticesinde haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Kolluk kuvveti gücüyle İBB yönetimi buradan uzaklaştırıldı” dedi.

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"Merkez Başakşehirlilere ait"

Yapmış oldukları istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekiplerinin kapı kilidini kırarak girdiği Anne Çocuk Merkezi’yle ilgili bazı bilgilere ulaştıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başak Mahallemizde bulunan Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’mizin tam karşısında bir arazi bulunuyor. Maalesef bu kamu arazisi İBB yönetimi tarafından üçüncü kişilere satıldı. Bahsettiğimiz arsaya da kültürel ve sosyal alanlar oluşturulmalı ve vatandaşın hizmetine sunulmalıydı. Anne Çocuk Merkezi Başakşehirlilere ait ve Başakşehirliler için bu merkeze sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

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“Buluşma noktası olacak"

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Anne Çocuk Merkezi pandemi kuralları dikkate alınarak kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Başakşehirli kadınlar ve 4-6 yaş aralığında çocukları olan anneler için eğlence ve buluşma noktası haline dönüşecek. Anne Çocuk Merkezi’nde robotik kodlama, psikolojik danışmanlık hikâye anlatımı, şiir, bilmece, tekerleme ve kadın sağlığı gibi birbirinden farklı dersleri uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Merkeze kadınlar için de özel bir alan oluşturuldu. Başakşehirli kadınlar gün gibi özel etkinliklerinizi randevu alarak bu merkezde gönül rahatlığıyla yapabilecek. Ayrıca 4-6 arasındaki çocukların doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanları ve sınıfları da hazırlandı."

İşte İBB'nin zabıta zoru ile el koymaya çalıştığı Başakşehir'deki bilgievi
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de kadın ve çocukların eğitim alması için açılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından gerekçesiz baskına uğramıştı. Yılda 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren ve 13 bin kitabı, 10 bin kayıtlı üyesi bulunan bilgievi vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.


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