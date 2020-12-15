Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İBB zabıtasından skandal uygulama Dün maganda gibi baskın yaptılar, bugün mahkeme kararı olmaksızın yine geldiler
İSTANBUL

İBB zabıtasından skandal uygulama: Dün maganda gibi baskın yaptılar, bugün mahkeme kararı olmaksızın yine geldiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne dün adeta baskın düzenleyerek kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İBB ekiplerinin ellerinde herhangi mahkeme kararı olmamasına rağmen Başakşehir Belediyesi uhdesinde bulunan merkezde yaptığı akılalmaz uygulama aradan bir gün geçmesine rağmen devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
İBB zabıtasının hukuksuz işgali bugün de devam ediyor.
İBB zabıtasının hukuksuz işgali bugün de devam ediyor.

Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına İBB’nin zabıta ekipleri tarafından dün baskın düzenlendi.

Kamyonet ve özel araçlarıyla geldiler

10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdiği belirtildi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü. Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi.

İBB zabıtasından magandalık: Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar
GÜNDEM
İBB zabıtasından magandalık: Mahkeme kararı olmaksızın kilidi kırıp baskın yaptılar

İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi
GÜNDEM
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi


“İBB yetkilileri kendi meclisinin aldığı kararları yok sayıyorlar”


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek. Başakşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, “Kararın ardından biz de çalışmalarımıza başladık. Dün gün içerisinde 30 kişilik zabıta ekibi merkezimize gelerek hukuksuz işgal girişiminde bulundu. Bugün hala bu süreç devam ediyor. İBB yetkilileri kendi meclisinin aldığı kararları yok sayıyorlar. Kararın altında meclis başkanının imzası var. Arkadaşlarımız savcılıkta olayı takip ediyoruz. Bizim lehimize karar çıkmasını umuyoruz” açıklamasına yer verdi.

İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi
GÜNDEM
İBB'ye 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi

Başakşehir Anne Çocuk Etkinlik Merkezi

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin işgal girişiminde bulunduğu Anne Çocuk Etkinlik Merkezi, anne ve çocukların birlikte vakit geçirmesi için tasarlandı. Anne-çocuk etkinlik saatlerinin yanı sıra eğitimleriyle de Başakşehirlilerin büyük beğenisini toplayan sınıf konsepti, ilçe genelindeki tüm bilgievlerinde bulunuyor.

Fatih Camii Kur'an Kursu'na ait otoparka el koymak isteyen İBB zabıtasıyla Fatih zabıtası birbirine girdi
OYNAT 00:59
Fatih Camii Kur'an Kursu'na ait otoparka el koymak isteyen İBB zabıtasıyla Fatih zabıtası birbirine girdi
Fatih Camii Kur'an Kursu tarafından işletilen otoparka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri giderek işletmeye el koymak istedi. Olay mahalline gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, İBB grubunu uyararak uzaklaşmalarını talep etti. İki zabıta ekibinin arasındaki anlaşmazlık önce karşılıklı atışmaya sonra da arbedeye dönüştü.


  • Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adını taşıyan bilgievi bünyesindeki merkezde aynı anda 4 anne ve 4 çocuk eğitim alacak. Birçok farklı eğitim metodu uzman eğitmenler tarafından anne ve çocuklara aktarılıyor. Özellikle annelerin kendilerine zaman ayırması için tasarlanan ve özel alanıyla da dikkat çeken sınıflar, Başakşehirli kadınlara toplantı ve etkinlik düzenleme imkânı da sunuyor.

Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler
GÜNDEM
Zabıtalar Beykoz Belediyesinin hizmete soktuğu plajdaki Türk Bayrağını indirip İBB flaması çektiler
Abone Ol Google News
AYMden Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Dosyası Genel Kurul'a sevk edildi.
Beklenenadım bugün atılıyor

Beklenen
adım bugün atılıyor

​Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni hat kuruluyor.
Tele1 yayınında yağmur duasıyla dalga geçildi: Diyanet ayarı fazla mı kaçırdı?

Emeklilik<br>ikramiyesi müjdesi

Emeklilik
ikramiyesi müjdesi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güzel haberi duyurdu.

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Asgari ücrette<br>ikinci tur

Asgari ücrette
ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Tuzla'da koca vahşeti

Tuzla'da koca vahşeti

Kocası tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.