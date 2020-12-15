İBB zabıtasından skandal uygulama: Dün maganda gibi baskın yaptılar, bugün mahkeme kararı olmaksızın yine geldiler

Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına İBB’nin zabıta ekipleri tarafından dün baskın düzenlendi.

Kamyonet ve özel araçlarıyla geldiler

10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdiği belirtildi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü. Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi.

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“İBB yetkilileri kendi meclisinin aldığı kararları yok sayıyorlar”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek. Başakşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, “Kararın ardından biz de çalışmalarımıza başladık. Dün gün içerisinde 30 kişilik zabıta ekibi merkezimize gelerek hukuksuz işgal girişiminde bulundu. Bugün hala bu süreç devam ediyor. İBB yetkilileri kendi meclisinin aldığı kararları yok sayıyorlar. Kararın altında meclis başkanının imzası var. Arkadaşlarımız savcılıkta olayı takip ediyoruz. Bizim lehimize karar çıkmasını umuyoruz” açıklamasına yer verdi.

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Başakşehir Anne Çocuk Etkinlik Merkezi

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin işgal girişiminde bulunduğu Anne Çocuk Etkinlik Merkezi, anne ve çocukların birlikte vakit geçirmesi için tasarlandı. Anne-çocuk etkinlik saatlerinin yanı sıra eğitimleriyle de Başakşehirlilerin büyük beğenisini toplayan sınıf konsepti, ilçe genelindeki tüm bilgievlerinde bulunuyor.

OYNAT 00:59 Fatih Camii Kur'an Kursu'na ait otoparka el koymak isteyen İBB zabıtasıyla Fatih zabıtası birbirine girdi Fatih Camii Kur'an Kursu tarafından işletilen otoparka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri giderek işletmeye el koymak istedi. Olay mahalline gelen Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, İBB grubunu uyararak uzaklaşmalarını talep etti. İki zabıta ekibinin arasındaki anlaşmazlık önce karşılıklı atışmaya sonra da arbedeye dönüştü. BiP'te paylaş

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adını taşıyan bilgievi bünyesindeki merkezde aynı anda 4 anne ve 4 çocuk eğitim alacak. Birçok farklı eğitim metodu uzman eğitmenler tarafından anne ve çocuklara aktarılıyor. Özellikle annelerin kendilerine zaman ayırması için tasarlanan ve özel alanıyla da dikkat çeken sınıflar, Başakşehirli kadınlara toplantı ve etkinlik düzenleme imkânı da sunuyor.