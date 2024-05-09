İBB'de akraba torpili tam gaz: Arızalarla gündemden düşmeyen raylı sisteme danışman olarak atadı

Alpkökin'in birinci dereceden akrabası olan Hale Alpkökin'i İBB'ye "danışman" olarak atadığı iddia ediliyor. İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nün 2021 tarihli görev belgesine göre, Hale Alpkökin'in "Acil Durum Görevlendirmesi" ile İBB'ye alındığı belirtiliyor ve bu belgede Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne danışman olarak atandığı vurgulanıyor.