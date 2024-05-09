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İBB'de akraba torpili tam gaz: Arızalarla gündemden düşmeyen raylı sisteme danışman olarak atadı

CHP'li belediyelerdeki akraba atamaları tartışmaları, şimdi de Raylı Sistemler birimine sıçradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin'in, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne akrabası Hale Alpkökin'i "danışman" olarak atadığı ortaya çıktı.

17:09 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:23 - 9/05/2024 Perşembe
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Pelin Alpkökin
Pelin Alpkökin
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Pelin Alpkökin
'in, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne akrabası Hale Alpkökin'i "danışman" olarak atadığı ortaya çıktı.

Haber 7'nin haberine göre;
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Raylı Sistemler Daire Başkanlığına atandığı dönemde, Pelin Alpkökin'in ilk adımlarından birinin akrabasını işe almak olduğu belirtiliyor.


Alpkökin'in birinci dereceden akrabası olan Hale Alpkökin'i İBB'ye "danışman" olarak atadığı iddia ediliyor. İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nün 2021 tarihli görev belgesine göre, Hale Alpkökin'in "Acil Durum Görevlendirmesi" ile İBB'ye alındığı belirtiliyor ve bu belgede Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne danışman olarak atandığı vurgulanıyor.



Pelin Alpkökin kimdir?


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2002 yılında Japonya Nagoya Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başlayan Alpkökin, 2005 yılında doktor unvanını almış ve 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. 2019 yılında Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na atanmış ve 2022 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.




#Pelin Alpkökin
#İBB
#chp
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