İBB'de partizan ve aşırı kadrolaşma: AK Parti'nin verdiği 28 soru önergesi cevapsız kaldı

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı. Mecliste soru önergeleri bölümünde konuşan Temel Haklar Komisyon Raportörü AK Partili Fatih Aydoğan, İBB ve iştiraklerinde seçim sonrası iş kanuna işten çıkarmalar ve alımlar olduğunu belirterek bugüne kadar verdikleri 28 soru önergesine resmi olarak cevap verilmediğini söyledi.

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Söz verildiği halde 13 bini aşkın kişi hukuksuzca işten çıkarıldı

İşten çıkarmaları hukuksuz ve keyfi olarak niteleyen Aydoğan, "Seçimden önce söz verildiği halde en temel anayasal hak olan çalışma hakkı ve özgürlüğü ihlal edilerek 13 bin 312 kişi işten çıkarıldığı, buna mukabil en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu ihtiyaç fazlası partizan ve aşırı kadrolaşma neticesinde İBB'de yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek maliyet oluşmuştur." şeklinde konuştu.

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"Kanuna aykırılığı tespit edilen işlemler ne zaman iptal edilecek?"

Aydoğan, soru önergesinde seçim sonrasından bugüne kadar İBB ve iştiraklerinde işten çıkarılma sayıları ve sebeplerine yer verirken kanuna aykırılığı iş müfettişleri tarafından tespit edilen işlemlerin ne zaman iptal edileceğine yer verdi.

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"Ödenen tazminat ve para cezalarının miktarı ne kadar?"

Önergesinde, Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 27 Haziran 2019'dan bugüne kadar işe alınan personel sayısını da soran Aydoğan, "Belediyemiz tarafından ödenen veya ödenecek tazminat ve para cezaları miktarı ne kadardır? Kanuna aykırı bir şekilde yapılmış olan bu işlemlerin sorumlularına rücu edilmiş midir, edilmemiş ise ne zaman rücu edilecektir?" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:07 İBB'de işten çıkarılan Güven engelli oğluyla belediye önüne geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İBB'de özel güvenlik olarak çalışırken çıkarıldığını söyleyen Burhan Güven, 'Yanımda yüzde 80 engelli oğlum var. Bana söylediği 'baba seni işten niye çıkardılar?' Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah'tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek?' diye konuştu. BiP'te paylaş

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