İBB'de zorunlu LGBT eğitimi: Dersler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verilmeye başlandığı açıklanmıştı.

Personele eğitim için SMS gönderilirken söz konusu eğitimin ayrıntıları belli oldu.

72 SAATLİK KURS VERİLECEK

İBB’nin eğitimleri, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 72 saatlik kurs alarak İç Eğitmen olarak yetiştirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün psikolog ve sosyal çalışmacıları tarafından veriliyor.

Uzaktan online olarak gerçekleştirilen dersler, hizmet içi eğitim kapsamında olması nedeniyle katılım zorunluluğu gerektiriyor.

İçeriği komisyon tarafından hazırlanan derslerin konu başlıkları ise şöyle:

REKLAM

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar

Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İş, aile Dengesi ve Toplumsal Cinsiyet Aile Modelleri ve Geleneksel Roller

Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing

REKLAM

Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği