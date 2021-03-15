İBB'de zorunlu LGBT eğitimi: Dersler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verilmeye başlandığı açıklanmıştı.
Personele eğitim için SMS gönderilirken söz konusu eğitimin ayrıntıları belli oldu.
72 SAATLİK KURS VERİLECEK
İBB’nin eğitimleri, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 72 saatlik kurs alarak İç Eğitmen olarak yetiştirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün psikolog ve sosyal çalışmacıları tarafından veriliyor.
Uzaktan online olarak gerçekleştirilen dersler, hizmet içi eğitim kapsamında olması nedeniyle katılım zorunluluğu gerektiriyor.
İçeriği komisyon tarafından hazırlanan derslerin konu başlıkları ise şöyle:
Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar
Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
İş, aile Dengesi ve Toplumsal Cinsiyet Aile Modelleri ve Geleneksel Roller
Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing
Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği