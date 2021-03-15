Gündem İBBde zorunlu LGBT eğitimi Dersler belli oldu
İSTANBUL

İBB'de zorunlu LGBT eğitimi: Dersler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Personele eğitim için SMS gönderilirken söz konusu eğitimin ayrıntıları belli oldu.

Haber Merkezi Diğer
İBB tarafından personele verilen zorunlu LGBT derslerinde işlenecek konular ortaya çıktı.
İBB tarafından personele verilen zorunlu LGBT derslerinde işlenecek konular ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verilmeye başlandığı açıklanmıştı.

Personele eğitim için SMS gönderilirken söz konusu eğitimin ayrıntıları belli oldu.

72 SAATLİK KURS VERİLECEK

İBB’nin eğitimleri, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, 72 saatlik kurs alarak İç Eğitmen olarak yetiştirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün psikolog ve sosyal çalışmacıları tarafından veriliyor.

Uzaktan online olarak gerçekleştirilen dersler, hizmet içi eğitim kapsamında olması nedeniyle katılım zorunluluğu gerektiriyor.

İçeriği komisyon tarafından hazırlanan derslerin konu başlıkları ise şöyle:

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar

Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İş, aile Dengesi ve Toplumsal Cinsiyet Aile Modelleri ve Geleneksel Roller

Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing

Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İBB’de zorunlu LGBT eğitimi
GÜNDEM
İBB’de zorunlu LGBT eğitimi
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.