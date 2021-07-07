İBB'deki başörtülülere hakaret etmişti: Yeşim Meltem Şişli'den davacı olan 18 kişi şikayetini geri çekti bir kadın 'affetmeyeceğim' dedi

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB’nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davada, 18 müşteki şikayetinden vazgeçti. Davaya ilişkin yazılı beyanda bulunduğu söyleyen müşteki İlknur Özdemir, şikayetinden vazgeçmedi. Şişli'yi affetmediğini beyan eden Özdemir uzlaşmayı reddetti.

Meltem Şişli duruşmaya gelmedi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yeşim Meltem Şişli gelmedi. Sanık Şişli'nin avukatının ise hazır bulunduğu duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

'Mağdur' sıfatları devam ediyor

Dosyaya giren evrakların okunduğu duruşmada, 18 müdahilin şikayetten vazgeçtiklerine dair dilekçeleri mahkemeye sundukları belirtildi. Sanık avukatı Dilek Helvacı, şikayetinden vazgeçenlerin "katılan" sıfatının kaldırılmasını ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) isimlerinin çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, şikayetinden vazgeçen kişilerin "katılan" sıfatlarının kaldırılmasına ancak "mağdur" sıfatları devam ettiğinden UYAP'tan silinmeleri yönündeki talebin ise reddine karar verdi. Sanık avukatına, dinletmek istediği tanıkları hazır etmesi için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

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GÜNDEM İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında 9 yıla kadar hapis istemi

Ağır ve rencide edici hakaretler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

GÜNDEM Ve Meltem Şişli gitti

GÜNDEM Başörtülü personele "ayrımcılık" yapan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye ceza

GÜNDEM Başörtülülere hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısında

OYNAT 02:39 İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu. BiP'te paylaş

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