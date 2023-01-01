İBB’den alkollü yemek skandalı

21 Eylül’e kadar sürecek olan fuar için personeline akşam yemeği vereceğini mesaj yoluyla bildiren İBB, yemekte “sokak lezzetleri” formatında mangalda sucuk ekmek, köfte ekmek ve sosisli sandviç, yanında meşrubat olarak da bira ikramının yapılacağını bildirdi. Mesajın detaylarında ise, içecekler için kişi başı 3 kuponun etkinlik alanında verileceği bu kuponlarla 3 adet meşrubat veya 3 adet bira alınabileceği ifadeleri bulunuyor. Düzenlenen akşam yemeğinde alkol ikramının yapılması çalışanları rahatsız ederken kimi çalışanlar, atılan mesaja tepki gösterdi.