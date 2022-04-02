Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İBBden bir ağaç kıyımı daha
İSTANBUL

İBB'den bir ağaç kıyımı daha

Çırağan Caddesi’ndeki ağaçların ardından bir kıyım daha yaşandı. Merkez Efendi Parkı’nda çok sayıda yaşlı çınar, sessiz sedasız kesilirken Vatan Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlara da çarpı işareti konulması benzer bir kıyım olabileceği endişesi yaşattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden bir ağaç kıyımı daha
Merkez Efendi Parkı’nda çok sayıda yaşlı çınar, sessiz sedasız kesildi.

Dolmabahçe’deki Çırağan Caddesinde kesilen ağaçların ardından bir kıyım da Zeytinburnu’daki Merkez Efendi Deprem Parkı’nda yaşandı. Çok sayıda yaşlı çınar, sessiz sedasız kesildi. Kesilen ağaçlardan arta kalan kütüklere “Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırması için alandan uzaklaştırılmıştır.” yazılı bir kağıt yapıştırıldı.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlara da kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu
Vatan Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlara da kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu

O AĞAÇLAR KURTARILABİLİRDİ

  • Öte yandan Fatih’teki Vatan Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlara da kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu. Daha önce kesilen ağaçlara da benzer işaretler konulduğu için burada da benzer bir kıyımın yaşanmasından endişe ediliyor. Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş “İstanbul’da hava kirliliği ve koşulları nedeniyle ağaçlar ne yazık ki hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ancak ağaçlar buna dayalı olarak kesilmemeli. Günümüzde her şeyin çaresi varken ağaçların kesilmemesi gerekiyor. Kaldı ki Çırağan’daki çınar ağaçlarını tedavi edebilecek Türkiye’de iki tane ünlü bilim adamı ve bir de orman mühendisi var. Ancak onlar da sessiz.” dedi. Çırağan’daki ağaç katliamının devamının geleceğini vurgulayan Çetintaş, “Aradan bir hafta geçti, Merkezefendi Camii’nin hemen yanındaki Kozlu Mezarlığı’ndaki ağaçları ‘bulaşıcı’ diye kesmişler. Üzerine plaket koydular. 12 tane çınar ağacı... Ecdat yadigarı onlar.” ifadelerini kullandı.

MADEM BULAŞICIKÖKÜNDEN SÖKÜLMELİ

Çetintaş şunları söyledi: Ağaç kökten zarar görür ve hastalanır, ağaç hastaysa köküyle birlikte alınmalıdır. Kesilen ağaçların ağacın kökünü almamışlar bu köklerden iki tanesi dışında hepsinin sağlam olduğunu gördük. Madem bulaşıcıysa niçin o kökü almıyorsun? Çırağan’da 5 metrede bir olan çınar ağaçlarının birbirine bulaşıyor diye kestiler burada üç metre çınar ağaç dikilmiş.

İBB Topkapı'da onlarca ağacı 'hasta' diye katletmişti: Hepsi sağlıklıymış
GÜNDEM
İBB Topkapı'da onlarca ağacı 'hasta' diye katletmişti: Hepsi sağlıklıymış
Oran üçte bire düştü

Oran üçte bire düştü

​Bakan Koca 'Çok mutluyuz' sözleriyle açıkladı.
Dünya Kupası kuraları çekildi

Dünya Kupası kuraları çekildi

​Katar'da yapılacak turnuvada dikkat çeken eşleşmeler oluştu.
Rusya geri çekildi AP Başkanı Kieve koştu: Zelenskiy ile görüşüp fotoğraf paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede hayata geçireceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.