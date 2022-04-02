İBB'den bir ağaç kıyımı daha

Dolmabahçe’deki Çırağan Caddesinde kesilen ağaçların ardından bir kıyım da Zeytinburnu’daki Merkez Efendi Deprem Parkı’nda yaşandı. Çok sayıda yaşlı çınar, sessiz sedasız kesildi. Kesilen ağaçlardan arta kalan kütüklere “Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırması için alandan uzaklaştırılmıştır.” yazılı bir kağıt yapıştırıldı.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlara da kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu

O AĞAÇLAR KURTARILABİLİRDİ

Öte yandan Fatih’teki Vatan Caddesi üzerinde bulunan bazı ağaçlara da kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu. Daha önce kesilen ağaçlara da benzer işaretler konulduğu için burada da benzer bir kıyımın yaşanmasından endişe ediliyor. Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş “İstanbul’da hava kirliliği ve koşulları nedeniyle ağaçlar ne yazık ki hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Ancak ağaçlar buna dayalı olarak kesilmemeli. Günümüzde her şeyin çaresi varken ağaçların kesilmemesi gerekiyor. Kaldı ki Çırağan’daki çınar ağaçlarını tedavi edebilecek Türkiye’de iki tane ünlü bilim adamı ve bir de orman mühendisi var. Ancak onlar da sessiz.” dedi. Çırağan’daki ağaç katliamının devamının geleceğini vurgulayan Çetintaş, “Aradan bir hafta geçti, Merkezefendi Camii’nin hemen yanındaki Kozlu Mezarlığı’ndaki ağaçları ‘bulaşıcı’ diye kesmişler. Üzerine plaket koydular. 12 tane çınar ağacı... Ecdat yadigarı onlar.” ifadelerini kullandı.

MADEM BULAŞICIKÖKÜNDEN SÖKÜLMELİ

Çetintaş şunları söyledi: Ağaç kökten zarar görür ve hastalanır, ağaç hastaysa köküyle birlikte alınmalıdır. Kesilen ağaçların ağacın kökünü almamışlar bu köklerden iki tanesi dışında hepsinin sağlam olduğunu gördük. Madem bulaşıcıysa niçin o kökü almıyorsun? Çırağan’da 5 metrede bir olan çınar ağaçlarının birbirine bulaşıyor diye kestiler burada üç metre çınar ağaç dikilmiş.

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