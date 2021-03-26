Gündem İBBden cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
İSTANBUL

İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi

İBB personeli, zorunlu LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimleri için SMS almaya başladı.

Haber Merkezi Diğer
İBBden cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi
İBB çalışanlarına LGBT dersine katılın SMS'leri gönderiliyor.

Son dönemde Türkiye gündeminde tartışmalara neden olan LGBT bireyler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde belediyede personele yeni bir eğitim hizmeti devreye alındı.

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verilmeye başlanmıştı.

İBB'de zorunlu LGBT eğitimi: Dersler belli oldu
GÜNDEM
İBB'de zorunlu LGBT eğitimi: Dersler belli oldu

ZORUNLU EĞİTİM İÇİN SMS'LER GÖNDERİLİYOR

Söz konusu eğitim ise zorunlu kılındı.

Bu kapsamda İBB personeline SMS yoluyla eğitime katılımı teşvik için iletiler gönderiliyor.

Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılıyor. Gönderilen SMS'lerde ise "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer alıyor.

İBB’de zorunlu LGBT eğitimi
GÜNDEM
İBB’de zorunlu LGBT eğitimi

LGBT koordinatörü
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LGBT koordinatörü

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