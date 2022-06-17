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İSTANBUL

İBB'den Emirgan'da ağaç katliamı: 54 tanesine acımadan kıydılar

Çırağan'daki asırlık çınarları tek tek kesen İBB, bu kez Emirgan Korusu'ndaki dişbudak ağaçlarına dadandı. Korudaki 54 ağaç testereyle kesildi. İhbar üzerine koruya baskın yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağaç katliamını durdurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İBBden Emirganda ağaç katliamı: 54 tanesine acımadan kıydılar
İBB Emirgan'daki 54 ağacı kesti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağaç katliamına doymuyor. Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınarları çürüyüp kuruduğu gerekçesiyle katleden İBB, bu kez Emirgan Korusu'ndaki dişbudak ağaçlarına kıydı.

  • Sabah'ta yer alan habere göre mülkiyeti İBB'ye ait olan Emirgan Korusu'nda bulunan 54 dişbudak ağacı testere ile birer birer kesildi. Ağaç katliamı vatandaşların ihbarı üzerine durduruldu.

KORUYA ŞOK BASKIN

İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda bulunan devasa dişbudak ağaçlarından 200'ünün kesilmesi için iki hafta önce çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri ellerinde testere ile daha önceden belirledikleri ağaçları tek tek kesmeye başladı.

Ekipler her gün birkaç tane ağacı çürüyüp kuruduğu iddiasıyla kesti. Koruya gezmeye giden vatandaşlar, ağaçların kesildiğini görünce dehşete düştü. Yapılan ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri önceki gün koruya şok baskın düzenledi.

Baskın sırasında İBB ekipleri ağaç kesim işini durdurup korudan uzaklaştı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri içler acısı bir manzara ile karşılaştı. Onlarca ağacın kökünden kesildiğini gören ekipler, iki hafta boyunca yaklaşık 54 ağacın kesildiğini belirledi.

Ağaçların kesilmesi işlemiyle ilgili İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü'ne herhangi bir başvuru yapılmadığı ve Orman İdaresi'nden izin alınmadığı tespit edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

  • Korudaki dişbudak ağaçlarının izinsiz kesilmesi nedeniyle İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 9 bin 256 lira 10 kuruş idari para cezası kesildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, daha önce de Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacından 12'sinin izinsiz olarak kesilmesi nedeniyle İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 4 bin 274 lira 46 kuruş para cezası uygulamıştı.

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