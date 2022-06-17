İBB'den Emirgan'da ağaç katliamı: 54 tanesine acımadan kıydılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağaç katliamına doymuyor. Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınarları çürüyüp kuruduğu gerekçesiyle katleden İBB, bu kez Emirgan Korusu'ndaki dişbudak ağaçlarına kıydı.

Sabah'ta yer alan habere göre mülkiyeti İBB'ye ait olan Emirgan Korusu'nda bulunan 54 dişbudak ağacı testere ile birer birer kesildi. Ağaç katliamı vatandaşların ihbarı üzerine durduruldu.

KORUYA ŞOK BASKIN

İBB'ye bağlı Ağaç A.Ş. bünyesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda bulunan devasa dişbudak ağaçlarından 200'ünün kesilmesi için iki hafta önce çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri ellerinde testere ile daha önceden belirledikleri ağaçları tek tek kesmeye başladı.

Ekipler her gün birkaç tane ağacı çürüyüp kuruduğu iddiasıyla kesti. Koruya gezmeye giden vatandaşlar, ağaçların kesildiğini görünce dehşete düştü. Yapılan ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri önceki gün koruya şok baskın düzenledi.

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Baskın sırasında İBB ekipleri ağaç kesim işini durdurup korudan uzaklaştı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri içler acısı bir manzara ile karşılaştı. Onlarca ağacın kökünden kesildiğini gören ekipler, iki hafta boyunca yaklaşık 54 ağacın kesildiğini belirledi.

Ağaçların kesilmesi işlemiyle ilgili İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü'ne herhangi bir başvuru yapılmadığı ve Orman İdaresi'nden izin alınmadığı tespit edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Korudaki dişbudak ağaçlarının izinsiz kesilmesi nedeniyle İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 9 bin 256 lira 10 kuruş idari para cezası kesildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, daha önce de Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacından 12'sinin izinsiz olarak kesilmesi nedeniyle İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 4 bin 274 lira 46 kuruş para cezası uygulamıştı.

OYNAT 02:38 İBB Meclisinde 'Haliç' tartışması: Patlayan algler değil CHP'li yönetim İBB Meclisinde Haliç'in mavi sularının kahverengiye bürünmesi gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu 'Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:43 İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali tepki çekti İBB, İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlik sosyal medyada gündem oldu.



Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Instant Composition' isimli gösterisine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Alman dansçıya ne kadar ücret ödendiğini sordu.



İBB, daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapmıştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:51 Metro İstanbul'da arıza: Otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah saatlerinde aksama meydana geldi. 1 saatten uzun süren arızanın bir türlü giderilememesi İstanbulluları isyan ettirdi. Arıza düzelmeyince metrodan tahliye edilerek otobüslere yönlendirilen vatandaşlar sosyal medyadan İBB'ye tepki gösterdi.



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