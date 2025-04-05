İBB'den Hakkari'ye uzanan milyonluk 'börek' ihalesi

Kent Uzlaşısı çerçevesinde DEM Parti ile iş birliği yapan CHP'nin, belediyeler aracılığıyla terör suçlaması bulunan kişilere yönetici pozisyonları verdiği öne sürülmüştü. Şimdi ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemde olan CHP’li belediyelerden, DEM Parti'ye yakınlığı iddia edilen şirketlere yüksek meblağlı ihalelerle para aktarıldığına dair yeni bilgi ve belgeler kamuoyuna yansıdı.





Muş'ta küçük bir işletmeden yaklaşık 94,8 milyon TL değerinde şerbetli tatlı alımı yapıldığı, ardından Hakkari'den pasta ve börek satın alımına 141,9 milyon TL harcandığı belirlendi.





İstanbul'da ise tatlı ve börek temininde yerel işletmelerin bulunamadığı gerekçesiyle, İBB’nin iki ayrı ihale kapsamında toplamda 236 milyon 757 bin 408 TL’lik kamu kaynağını harcadığı ortaya çıktı. Üstelik bu ihalelerin ikincisinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik yolsuzluk operasyonundan sadece 8 gün önce düzenlenmiş olması dikkat çekti.





İnşaat şirketi kazandı





İBB İşletmeler Müdürlüğü tarafından yapılan unlu mamuller ve şerbetli tatlı alımı ihalelerinin ayrıntıları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarına yansıdı.





24 Şubat 2025 tarihinde açık ihale usulüyle düzenlenen ve 2025 yılı boyunca kullanılacak unlu mamuller, taze börek, dondurulmuş pasta ve şerbetli tatlı alımına ilişkin ihale kayıtları 2025/55252 numaralı dosyada EKAP’a yüklendi.





İhalenin yaklaşık maliyetinin 423 milyon 824 bin 670 TL olduğu belirlendi. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda 4 teklif geçerli sayıldı. Sözleşmeye esas kısımların yaklaşık maliyeti 231 milyon 957 bin 420 TL olarak hesaplandı.





Söz konusu ihaleyi, Hakkari Merkez ilçesindeki Eylül İnşaat Gıda Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı. Firma ile İBB arasında 11 Mart 2025 tarihinde 141 milyon 942 bin 208 TL’lik sözleşme imzalandı.





Sözleşme kapsamında teslimatın günlük, haftalık veya aylık olarak yapılacağı sürenin ise 31 Aralık 2025'te sona ereceği teknik şartnamede yer aldı.









Bakkala tatlı ihalesi





İmamoğlu İBB’sinin 94 milyon TL’lik tatlı ihalesini ise Muş merkezli bir bakkal işletmesine verdiği ortaya çıkmıştı.





İBB’nin 28 Şubat 2025 tarihinde 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği gıda ihalesi “Doğal afetler, salgın hastalıklar ve ani durumlar” gerekçesiyle pazarlık yöntemiyle yapılmıştı. Kayıt numarası 2025/305951 olarak EKAP’a yansıyan ihalenin yaklaşık maliyeti 95 milyon 512 bin 100 TL olarak hesaplandı.





İki teklifin verildiği ve her ikisinin de geçerli sayıldığı ihalenin, Muş Merkez’deki Turkuaz HMZ Gıda İnşaat Taahhüt Madencilik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne verildiği belirlendi.





Sözleşme 7 Mart 2025’te yürürlüğe girdi. 94 milyon 815 bin 200 TL tutarındaki alım için teslim süresi 60 gün olarak saptandı.





İBB'nin 95 milyon liralık şerbetli tatlı ihalesinin paslandığı Muş'taki işletmenin konumu dikkat çekmiş ve "bakkal" yorumları yapılmıştı.





Toplam kamu kaynağı olarak Hakkari ve Muş merkezli firmalara aktarılan bedelin 236 milyon 757 bin 408 TL olduğu EKAP verileriyle ortaya konuldu.

Söz konusu ihaleleri kazanan tedarikçi firmaların mali ve siyasi bağlantılarının araştırılması bekleniyor.





İstanbul'un kaynağının İstanbullu için harcanacağını vaat eden eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatlı ve unlu mamuller ihalesini neden şehir dışındaki firmalara verdiği sorusu da cevabını arıyor.











