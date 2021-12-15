Gündem İBBden HDPli Önderin damadına 26 milyon liralık ihale iddiası
İSTANBUL

İBB'den 'HDP'li Önder'in damadına 26 milyon liralık ihale' iddiası

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, toplamda 26 milyon lirayı bulan reklam ihalesini, ittifak ortakları HDP'nin eski vekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay'ın şirketine verdiği öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
İBBden HDPli Sırrı Süreyya Önderin damadına 26 milyon liralık ihale iddiası
Ekrem İmamoğlu - Sırrı Süreyya Önder

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'adrese teslim' ihalelerine bir yenisi daha eklendi.

EHA Medya'da yer alan habere göre; terör örgütleriyle bağlantılı yüzlerce kişiye iş sağladığı ortaya çıkan İBB, ittifak ortakları HDP'nin eski vekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay'ın şirketine üç farklı ihale verdi.

ÜÇ FARKLI İHALEYE 26 MİLYON LİRA

İddiaya göre, İBB iştiraklerinden olan Kültür A.Ş. üzerinden yapılan 2 milyon 862 bin 700 TL, 8 milyon 85 bin TL ve 15 milyon 89 bin 50 TL'lik ihalelerle, Abay’ın sahibi olduğu Karbonat Reklam Hizmetleri, toplamda 26 milyon lira kazanacak.

Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
GÜNDEM
Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı

NURETTİN CANİKLİ DE KİRLİ 'İHALE' AĞINI İFŞA ETMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı konuşmada, İBB'deki ihalelerin nasıl peşkeş çekildiğini anlatmıştı.

Canikli, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış" demişti.

Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
OYNAT 02:10
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bütçelerin önemli bir kaleminin belediyelere aktarıldığını söyledi. Kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının önem arz ettiğini belirten Canikli, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış' dedi.
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