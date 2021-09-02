Gündem İBBden suya zam için olağanüstü toplantı
İSTANBUL

İBB'den suya zam için 'olağanüstü' toplantı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), suya zam yapmak için belediye meclisini 'olağanüstü' toplantıya çağırdı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, toplantıya ilişkin belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden suya zam için olağanüstü toplantı
Ekrem İmamoğlu

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı duyurdu.

"SUYA ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu,"CHP’li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.

Göksu, 7 Eylül'de yapılacak olan toplantıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı belgeyi de paylaşımına ekledi.

İmamoğlu'ndan bir zam daha: Hamidiye damacana su 12,5 TL oldu
GÜNDEM
İmamoğlu'ndan bir zam daha: Hamidiye damacana su 12,5 TL oldu

İstanbul'da servis ücretlerine zam
EKONOMİ
İstanbul'da servis ücretlerine zam

Abone Ol Google News
Sivil kayıplar araştırılacak

Sivil kayıplar araştırılacak

​Taliban, konuyla ilgili araştırma yapmak için komisyon kurmuş.
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.
Reçetemiz aşı ve tedbir

Reçetemiz aşı ve tedbir

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.
Bize karışan olmadı

Bize karışan olmadı

​Dün nasılsa bugün de öyle.

Avrupa'nın <br>küresel çöküşü

Avrupa'nın
küresel çöküşü

​Ne varlığı ne yokluğu belli.
Siyasi yasak istenenlere 30 gün

Siyasi yasak istenenlere 30 gün

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.
79 yetmez 141'er <br>kez ağır müebbet

79 yetmez 141'er
kez ağır müebbet

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.
Yüzde 22.7 daraldı

Yüzde 22.7 daraldı

​Faiz bu kez bankaları vurdu.
New York sular altında

New York sular altında

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.
Kul hakkı sosyal medyada da var

Kul hakkı sosyal medyada da var

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.