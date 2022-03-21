İBB'nin ağaç katliamına TEMA'dan ilk açıklama

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize açıklamada bulunmuş ve "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA); İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin 11 gün sonra açıklamada bulundu.

İBB asırlık çınarları katletti

TEMA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır" iddiasında bulundu.

Dolmabahçe’de İBB tarafından gerçekleştirilen çınar ağacı kesimleri konusunda, medyada öne çıkan tartışmaların TEMA Vakfı hakkında da yorumlara yol açtığını üzülerek izliyoruz. — TEMA Vakfı (@temavakfi) March 18, 2022

İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İZİN ALMAMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti.

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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.



TEMA'DAN İBB AÇIKLAMASI

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın açıklaması şöyle:

"Dolmabahçe'de İBB tarafından gerçekleştirilen çınar ağacı kesimleri konusunda, medyada öne çıkan tartışmaların TEMA Vakfı hakkında da yorumlara yol açtığını üzülerek izliyoruz. Bilindiği üzere Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır. Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.

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