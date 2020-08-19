İBB'nin bitmeyen yol çalışması Beşiktaş esnafını bezdirdi: Her yer toz duman, dükkanlar sinek avlıyor

Beşiktaş'ın en hareketli noktalarından olan Nüzhetiye ve Şair Nedim Caddesi'nde aynı anda başlatılan çalışmalar nedeniyle cadde ve çevresi neredeyse tamamen kapanmış halde. Vatandaşlar iş makinaları arasından yürümeye çalışırken, kapanan yol sebebiyle trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Çevre esnafı ve vatandaşlar aylardır süren çalışmalar nedeniyle rahatsız olduğunu dile getiriyor.

GÜNDEM İstanbul Haliç Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

"Dükkanın içi toz toprak içinde"

Şair Nedim Caddesi'nde esnaflık yapan Ercan Aktaşgil, "Tozu toprağı pisliği bir yandan insan geçişi azaldığı için işler de azaldı. Pandemiden beri devam ediyor. Biz iyi niyetimizle bekliyoruz ama hızlıca çalışıp bitirselerdi daha iyi olurdu. Koronadan dolayı zaten işlerimiz etkilenmişti bu da tuzu biberi oldu. Dükkanın içi toz toprak içerisinde" dedi.

FOTOĞRAF 15 İstanbul’un en işlek caddelerinden biri olan Bakırköy'deki İstanbul Caddesi’nde aylardır alt yapı ve yol yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmaların ilk etabına 2019 yılının ekim ayında başlandı. Mart ayında ara verilen çalışmanın ikinci etabına ise bu yılın temmuz ayında geçildi. Aylardır süren çalışmalar nedeniyle cadde üzerindeki esnaflar ise şikayetçi. Çok sayıda lokantanın ve çeşitli dükkanın bulunduğu cadde çalışmalar nedeniyle toz toprak içinde. En çok tozdan şikayetçi olan işyeri sahiplerinden Mustafa Öymen, “Sabah geldiğimde dükkanın vitrini çamur içindeydi. Dükkanın önü akşama kadar toz pislik içinde kalıyor ama kimsenin umurunda değil. Yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Sabah yıkattığımız araba akşamına pislik içinde oluyor. Şimdi vitrini siliyorum ama yarın sabah yine aynı olacak” dedi. Yine cadde esnafından Zeki Öztürk de “ Bu esnaflar aylardır burada mağdur. Toz toprak içinde, kimse iş yapamıyor. 3-4 aydır bu durum böyle. Sürekli kazıp kapatıyorlar. Hiç düzgün çalışma yapılmıyor” diye konuştu. Özkan Meral de İstanbul Caddesi esnafı olarak imza topladıklarını, ancak yetkililerden konuyla ilgili hiç bilgi alamadıklarını belirterek, “Toz pislik içinde burası.İnsanlar gelmiyor. Yüksek kiralar ödüyoruz buralara. Durum gerçekten vahim. Pandemi sürecinde yapılmamasından şikayetçi herkes. Hızlandırılması için nereye başvurulacaksa, ne yapılacaksa İstanbul Caddesi esnafı olarak yardım talep ediyoruz. İmza da topladık ne gerekiyorsa yapılsın” diye konuştu. Kamyonlar ve iş makinaları sebebiyle kapanan caddede kaldırımlar da işgal olmuş durumda. Caddede alışverişe gelen vatandaşlar ise bozuk yollarda toz içerisindeki iş makinelerinin arasından yürüyor. Aylardır süren ve bir türlü sona ermeyen çalışmanın son durumu havadan da görüntülerdi. İBB'nin bitmeyen çalışmaları esnafı canından bezdirdi: Her yer toz toprak İstanbul Bakırköy'de aylardır bitmeyen altyapı ve yol yapım çalışmaları, toz toprak içinde kalan çevre esnafını isyan ettirdi. Sürekli vitrin sildiklerini belirten, ürünlerini dışarıya çıkaramadığını belirten iş yeri sahipleri çalışmaların bir an evvel bitmesini istiyor. Caddede alışverişe gelen vatandaşlar ise bozuk, toz içerisindeki yolda, iş makinelerinin arasından yürüyor. BiP'te paylaş

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"İki aydır müşteri gelmiyor"

Esnaf Ahmet Dursun da "Çok üzülüyoruz ama yapabilecek bir şey yok. İki aydır sürüyor. Arkadaşlar çalışıyor ama sürekli kazıp kapatıp tekrar açıyorlar. Bir türlü bir şey çıkmıyor ortaya. İki aydan beri müşteri gelmiyor. Eşyasını bırakamıyor, duramıyor. Dükkan sürekli toz oluyor" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 19 İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Haliç Köprüsü'nün karayolu ile bağlantısını sağlayan 'derz'lerin aşınması üzerine çalışma başlattı. Bir ay sürmesi planlanan yol çalışması ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde devam eden çalışmalar nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Çağlayan istikametinde yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak çalışmalar 4 etapta tamamlanacak. Çalışmanın ilk aşamasında köprünün Okmeydanı - Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı - Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi 2. aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Çalışmanın devam edeceği süre içinde, 15 gün boyunca metrobüs hattında seferler, yaklaşık 100 metre boyunca tek şeritten sağlanacak. Seferler sırasında sorun yaşanmaması için İETT, bölge giriş ve çıkışlarına görevliler yerleştirdi. Görevliler, seferler sırasında metrobüs sürücülerini yönlendirecek. Ayrıca, çalışma alanında yaşanabilecek olası metrobüs arızalarına anında müdahale etmek üzere, acil müdahale ekipleri de hazır bulundurulacak. Haliç Köprüsü kilit: İBB'nin çalışmaları sürücüleri isyan ettirdi Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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Motokuryeler kaldırımdan gidiyor

Taksi şoförü, "Müşteriye gideceğim, gidemedim. Trafikten ilerlenmiyor. Sabah özellikle çok yoğun trafik oluyor" derken, motokurye Baran Güner, “Kaldırımdan gitmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar da sıkıntı yaşıyor bu yüzden. Çalışma bitmedi bir türlü" ifadelerini kullandı.