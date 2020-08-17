İBB'nin çalışması vatandaşları isyan ettirdi: Kadıköy'ü lağım kokusu sardı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin göbeğini lağım kokusu sardı. Çevredekiler duruma isyan ederken esnaf ise işlerinin aksadığını söyledi.

"Müşteriler kokudan dışarı oturamıyor"

Cadde üzerinde bir restoranda garsonluk yapan Abdulkadir Bayar, "Lağım kokusu geliyor, çoğu müşterimizde rahatsız oluyor kokudan. Müşterilerimiz kokudan dışarı oturamıyor. Gelen giden şikayetçi. İşlerimizi de etkiliyor bu durum. Yetkilileri de aradık gelip bakacağız dediler ama kimse gelmedi " diye konuştu.

DHA

GÜNDEM Tabiat parkından çamur yığınına: Haliç 1 yılda 90’lara döndü

İş yeri sahibi Sedat Güneş ise, "Kokuyu duyuyorum tabi. İmamoğlu dedi ki 'her şey çok güzel olacak'. Gerçekten o kadar güzel oldu ki Kadıköy lağım kokusundan durulmuyor. Burası Kadıköy, İstanbul'un gözbebeği. Burada böyle kokular olacaksa başka yerleri düşünemiyorum zaten. Defalarca aradık ama bir sonuç bulamadık. İnsan yaptığı işi bir kontrol eder ama o bile yok" şeklinde konuştu.

DHA

GÜNDEM İBB'den Şile'deki su krizine ilişkin açıklama geldi: AK Parti döneminde yapımına başlanan ancak yeni dönemde bitirilemeyen tesis açılacak

"Yolcular bile rahatsız oluyor"

Minibüs sürücüsü Kemal Kılıç de, "Buradan her geçtiğimizde koku geliyor. Bunun önlemi nasıl alınır bilmiyorum ama çok rahatsız edici bir koku, lağım kokusu. Buradan yolcu alıyorum ,yolcu bile rahatsız oluyor" diye konuştu.

Çevredekiler duruma isyan ederken esnaf ise işlerinin aksadığını söyledi.

"Müşteriler kokunun nereden geldiğini soruyor"

Caddede seyyar satıcılık yapan Önder Ekmen de, "Yaklaşık 2-3 aydır böyle bir koku var. Burayı yaptıklarından beri bu kokuyu çekiyoruz. Burada insanlar, esnaf şikayetçi zaten bu duruma. Gelen müşteriler bile 'nereden geliyor bu koku' diye bize soruyor" diye konuştu.

REKLAM

Çaycılık yapan Hacı Ertaş da “Burası yapıldıktan sonra koku gelmeye başladı, çok ağır bir koku" ifadesini kullandı.