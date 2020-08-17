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Gündem İBBnin çalışması vatandaşları isyan ettirdi Kadıköyü lağım kokusu sardı
İSTANBUL

İBB'nin çalışması vatandaşları isyan ettirdi: Kadıköy'ü lağım kokusu sardı

İstanbul Kadıköy'de sağanak sonrası tıkanan rögarlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışması yaptı. Çalışma sonrası kanalizasyondan ağır bir koku yayılmaya başladı. Kadıköylüler, Rıhtım Caddesi'nde yayılan lağım kokusundan şikayetçi olmaya başladı. Cadde üzerinde restoran ve lokantaları olan esnaf, ağır kokudan dolayı müşteri gelmediğini ve zor durumda olduklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Kadıköy'ün göbeğini lağım kokusu sardı. Çevredekiler duruma isyan etti.
Kadıköy'ün göbeğini lağım kokusu sardı. Çevredekiler duruma isyan etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin göbeğini lağım kokusu sardı. Çevredekiler duruma isyan ederken esnaf ise işlerinin aksadığını söyledi.

"Müşteriler kokudan dışarı oturamıyor"

Cadde üzerinde bir restoranda garsonluk yapan Abdulkadir Bayar, "Lağım kokusu geliyor, çoğu müşterimizde rahatsız oluyor kokudan. Müşterilerimiz kokudan dışarı oturamıyor. Gelen giden şikayetçi. İşlerimizi de etkiliyor bu durum. Yetkilileri de aradık gelip bakacağız dediler ama kimse gelmedi " diye konuştu.

DHA

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İş yeri sahibi Sedat Güneş ise, "Kokuyu duyuyorum tabi. İmamoğlu dedi ki 'her şey çok güzel olacak'. Gerçekten o kadar güzel oldu ki Kadıköy lağım kokusundan durulmuyor. Burası Kadıköy, İstanbul'un gözbebeği. Burada böyle kokular olacaksa başka yerleri düşünemiyorum zaten. Defalarca aradık ama bir sonuç bulamadık. İnsan yaptığı işi bir kontrol eder ama o bile yok" şeklinde konuştu.

DHA

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"Yolcular bile rahatsız oluyor"

Minibüs sürücüsü Kemal Kılıç de, "Buradan her geçtiğimizde koku geliyor. Bunun önlemi nasıl alınır bilmiyorum ama çok rahatsız edici bir koku, lağım kokusu. Buradan yolcu alıyorum ,yolcu bile rahatsız oluyor" diye konuştu.

Çevredekiler duruma isyan ederken esnaf ise işlerinin aksadığını söyledi.

"Müşteriler kokunun nereden geldiğini soruyor"

Caddede seyyar satıcılık yapan Önder Ekmen de, "Yaklaşık 2-3 aydır böyle bir koku var. Burayı yaptıklarından beri bu kokuyu çekiyoruz. Burada insanlar, esnaf şikayetçi zaten bu duruma. Gelen müşteriler bile 'nereden geliyor bu koku' diye bize soruyor" diye konuştu.

Çaycılık yapan Hacı Ertaş da “Burası yapıldıktan sonra koku gelmeye başladı, çok ağır bir koku" ifadesini kullandı.

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