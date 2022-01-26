Gündem İBBnin kar küreme aracı Kadıköyde devrilmişti Sürücüsü alkollü çıktı
İSTANBUL

İBB'nin kar küreme aracı Kadıköy’de devrilmişti: Sürücüsü alkollü çıktı

Kadıköy D-100 Karayolu’nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Kaza yapan kar küreme aracının sürücüsünün yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
İBBnin kar küreme aracı Kadıköy’de devrilmişti: Sürücüsü alkollü çıktı
Yaşanan kazada alkollü sürücü hafif yaralandı.

Kaza geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma yapan Serenat Küçük’ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İHA

Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Kadıköy'de kar küreme ve yol tuzlama aracı devrildi
OYNAT 00:54
Kadıköy'de kar küreme ve yol tuzlama aracı devrildi
İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme ve tuzlama aracı yan yattı, sürücü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.


190 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedaviye alınan sürücü Serenat Küçük’ün kan tahlillerinde 190 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Serenat Küçük hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi.

İBB'nin karla mücadele aracı yolda kalan araçları biçti
GÜNDEM
İBB'nin karla mücadele aracı yolda kalan araçları biçti

Esenyurt'ta karda kayan İBB'ye ait tuzlama aracı ortalığı savaş alanına çevirdi
OYNAT 00:38
Esenyurt'ta karda kayan İBB'ye ait tuzlama aracı ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı. Atatürk Mahallesinde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş
GÜNDEM
İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş

İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
OYNAT 00:47
İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.


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