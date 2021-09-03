İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir köpek bağırsakları dışarı çıkmış şekilde sokakta gezerken görüldü. Köpeğin İBB tarafından kısırlaştırıldığı ve tedavisi tamamlanmadan sokağa salındığı öne sürüldü.

Sosyal medya üzerinden duruma isyan eden bir hayvansever, İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na seslenerek kısırlaştırmada ve hayvanlara karşı sorumluluklarında başarısız olduklarını söyledi.

OYNAT 00:52 ​İBB'nin kısırlaştırdığı köpeğin içler acısı hali: Bağırsakları dışarı çıktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kısırlaştırıldığı ve tedavisi tamamlanmadan sokağa atıldığı iddia edilen bir köpek, dikiş yerleri patlamış halde bulundu. Köpeğin içler acısı halini sosyal medya hesabından paylaşan Sinem Umaş isimli şahıs, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayvanseverleri muhatap almadığını ve hayvanlarla ilgilenilmediğini savundu. BiP'te paylaş

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"ŞEHRİNİZDE YAŞAYAN HİÇBİR HAYVANLA İLGİLENMİYORSUNUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini muhatap almadığını belirten Sinem Umaş isimli kadın, "Sayın Ekrem İmamoğlu asla bizi muhatap almıyor. Şehrinizde yaşayan hiç bir hayvanla ilgilenmiyorsunuz. Bu köpek bugün kısırlaştırma yapılıp tedavisi bitmeden atılmış. Bağırsakları ameliyat yerinden fırlamış ve bu halde dolaşırken Esenyurt Belediyesi'nde bulundu." dedi.

"NEREYE ŞİKAYET EDELİM ARTIK SİZİ BİLMİYORUM"

Köpeğin gönüllüler tarafından tedavi edilmek üzere götürüldüğünü söyleyen Umaş, yaralı hayvanın durumuyla ilgili güncel bilgileri de aktararak, "Çip numarası küpesi burada Ekrem İmamoğlu. Artık belediyelerdeki görevi sadece kısırlaştırma yapmak olan onu da beceremeyen bu veterinerleri denetlemeyecek misiniz? Nereye şikayet edelim sizi artık ben bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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"İŞE YARAMAYAN BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU"

Kentteki diğer hayvan sorunlarını da ele alan Umaş, "Bir tane işe yaramayan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı İstanbul'da. Kısırlaştırma yok, alınan köpekler geri mahallesine bırakılmıyor. Barınakların ölüm yuvası. Sokaklarda masumlara araba çarpıyor, işkence görüyor, açlıktan ölüyorlar." açıklamasında bulundu.

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