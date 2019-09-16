Gündem İBBnin kovduğu işçiler CHP binası önünde eyleme başladı
İSTANBUL

İBB'nin kovduğu işçiler CHP binası önünde eyleme başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçi CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Haber Merkezi AA
İBB'de işten çıkartılan bir grup işçi CHP il binası önünde oturma eylemine başladı
İBB'de işten çıkartılan bir grup işçi CHP il binası önünde oturma eylemine başladı

Ellerinde "Ey Kılıçdaroğlu namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı?" yazılı dövizler bulunan işçiler sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu'nda bulunan CHP İl Başkanlığının girişindeki kaldırımlara oturmaya başladı.

İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptığı açıklamada, "Her iştirakten atılan arkadaşlar için buradayız. İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Bunun için burada toplandık. Saraçhane önündeki eylemimiz devam ediyordu. Eylemlerimizi buraya da taşıdık. Her iki noktada da işe geri alınana kadar eylemlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

İSTGÜVEN AŞ'de çalışırken işinden çıkarılan Munife Fırat da şunları söyledi:

  • "Bir SMS ile işimizden olduk. Binlerce mesai arkadaşımız haksızlığa uğradı. Mağduriyetimizin giderilmesini, işimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. İşimizi geri alıncaya kadar buradaki eylemimize devam edeceğiz. Biz ATM'ci değil sahada çalışan elemanlarız. Haklı olduğumuz için kimse gelip bize cevap veremiyor"

İSTGÜVENLİK AŞ'ye bağlı olarak Küçük Çamlıca Korusu'nda çalışırken çıkarılan Arzu Çakır ise, "Bizim için 'sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etikleri için işten atıldılar' deniyor. Ben hiçbir sosyal medya ağını kullanmıyorum. Buradaki arkadaşlarımın hepsi de güvenlik işçisi, hepsi ekmeğine sahip çıkan insanlar. Biz 1,5 -2 yıl önce iş başvurusunda bulunmuşuz, mart ayında çağırmışlar. Çevik kuvvet eğitimi görmüş, bir sürü mülakatlardan geçmişiz. Mart ayında çağrılarak işe başlamamız bizim suçumuz değil." diye konuştu.

İhtiyaç olmasına rağmen işten çıkarıldılar

İSTGÜVEN AŞ'ye bağlı olarak Eminönü tramvay hattında güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan Ebubekir Genç ise işten çıkarmalar nedeniyle mevcut çalışanların sayısının yetersiz kaldığını ve birim şefleri tarafından kalan çalışanların mesaj atılarak fazla mesaiye çağrıldığı iddiasında bulundu.

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