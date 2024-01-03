İBB’nin mühendislik harikası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine bir skandala imza attı. Küçükçekmece Beşyol Metrobüs İstasyonu’ndaki üst geçit için yenileme çalışması başlatan CHP’li İBB, üst geçidin ayağını yola koydu. Yol ortasına denk gelen ayak, metrobüslerin bu yöndeki ilerleyişine engel oldu. CHP’li İBB yönetimi 5 sene boyunca ihmal ettiği metrobüs sorunlarını üst geçit bakımlarıyla telafi etmeye çalışsa da beceremedi. İstanbulluların yoğun bir şekilde kullandığı ve çokça şikayet alan Beşyol durağına yeni bir üst geçit için start verilmişti. Ancak işler hesaplandığı gibi gitmedi ve üst geçidin ayağı metrobüslerin geçtiği güzergaha inşa edildi. Metrobüs yolu tahrip oldu ve üst geçit 2. kez yapılmak zoruna kaldı. Üst geçit çalışmasının yanlış yapılması iki taraflı trafik yoğunluğuna da neden oldu.